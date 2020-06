Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Für das Sport- und Freizeitzentrum (SFZ) in Mixdorf gilt seit Monatsbeginn ein neuer Pachtvertrag.

Damit hat das Objekt jetzt auch offiziell zwei Betreiber: Daniela Luthe und Torsten Huth. Im bisherigen Vertrag, 2015 abgeschlossen, war lediglich Daniela Luthe als Betreiberin angeführt, den Geschäftsbetrieb hat aber immer Torsten Huth gemanagt. Der bisherige Vertrag ist in diesem Jahr ausgelaufen. Der neue gilt wie der alte für zunächst fünf Jahre. "Dieser Zeitraum war uns wichtig", sagt Torsten Huth, "fünf Jahre sind das Minimum für einen solchen Pachtvertrag, denn hier sind ja auch Investitionen nötig."

Mit dem Abschluss des neuen Pachtvertrages endet ein langjähriger Streit um den Betrieb des SFZ, der Mixdorf zeitweise tief spaltete. Inzwischen sind die Wogen aber weitgehend geglättet. "Für uns stand nie zur Debatte, dass wir nicht weitermachen", spricht Torsten Huth auch für seine Partnerin. "Wir fühlen uns hier wohl, haben viel investiert und wir haben für den künftigen Betrieb unsere Vorstellungen, die wir auch umsetzen wollen." Von den Einwohnern Mixdorfs "werden wir nach wie vor unterstützt, auch mehr als früher".

Von der Corona-Krise ist auch das Sport- und Freizeitzentrum mit seiner Sporthalle, seiner Bowlinganlage, seinen Räumlichkeiten für Vereine und Feiern, seinem Tennisplatz und den anderen Angeboten arg gebeutelt worden. Sportgruppen durften nicht trainieren, Familien durften nicht feiern. "Der Sport kommt jetzt langsam wieder in die Gänge", sagt Torsten Huth, "momentan machen wir etwa 40 bis 50 Prozent des normalen Umsatzes." Die Einnahmen reichten aktuell noch nicht dafür aus, die Kosten zu decken. Er hofft, dass auch Feierlichkeiten bald wieder stattfinden werden – "bis zu 50 Personen dürfen ja drin wieder feiern, draußen sogar bis zu 150 Personen", erläutert er. Am 6. Juni fand das erste Freiluftkonzert statt. Für die zweite Jahreshälfte setze man darauf, dass das Oktoberfest, die Weihnachtsfeiern und die Silvesterparty stattfinden dürfen.

Die beiden Betreiber sind froh, dass die Vereine wieder im Haus aktiv sind – immer unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. "Der Sport- und Freizeitverein Mixdorf ist wieder bei uns, schon seit dem 20. April wird wieder im Freien Tennis gespielt", zählt er auf. Für diesen Freitag war der Start der Zumba-Kurse in der Sporthalle vorgesehen. Und auch der Seniorenverein "Die Jungen Alten" lädt wieder ins SFZ ein – zu Handarbeitskursen, zu Gymnastik und zu anderen Angeboten.

Fleißig Sport getrieben wird auch wieder in der Bowlinganlage. "Die beiden Bahnen sind seit Ende Mai wieder in Betrieb und werden auch genutzt, vor allem von Stammgästen", informiert Torsten Huth. Wegen der virusbedingten Beschränkungen durften zeitweise nur maximal zehn Personen gleichzeitig die Anlage nutzen. "Unsere Bowlingbahnen können privat gemietet werden", wirbt er. Und die Mixdorfer Gemeindevertretung tagt nach wie vor in den Räumen des SFZ.

Nach wie vor ist es auch Wunsch der beiden Betreiber, künftig Übernachtungsmöglichkeiten anbieten zu können. Der neue Pachtvertrag wäre eine Grundlage für sie, die Planungen voranzubringen. "Wir könnten anfangen mit ansprechend gestalteten und ausgestatteten Containern, in denen Familien, aber auch Kinder- und Jugendgruppen übernachten können", blickt Torsten Huth voraus. "Unsere Gäste könnten von hier aus zu Radtouren ins Schlaubetal starten oder auch die Freizeitangebote bei uns im Haus nutzen."