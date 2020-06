Boris Kruse

Frankfurt (Oder) Manchmal staunt Thomas Stolze selbst über den Werdegang, den er in dem zurückliegenden Vierteljahrhundert hingelegt hat. Denn eine Karriere als selbstständiger Verleger, noch dazu als Verantwortlicher von Büchern, die es auf die Bestsellerlisten schaffen, die war ihm nicht in die Wiege gelegt worden.

"Als Abiturient hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich einmal Verleger sein würde", so sagt Thomas Stolze es selbst. Denn während die meisten Führungskräfte in der Buchbranche wohl zunächst lange Jahre mit dem Studium der Weltliteratur zubringen, hat für Stolze alles mit Leistungssport und in der Werbebranche angefangen.

hansanord heißt der Buchverlag, den Thomas Stolze heute vom beschaulichen Feldafing am Starnberger See südwestlich von München aus leitet. Mit seiner Frau und drei Kindern lebt er dort, liest viel, plant, kalkuliert und denkt über neue, spannende Themen nach. Und es läuft. Wer gut sortierte Buchläden aufsucht, findet seine Titel oft in der Krimiabteilung. Aber auch bei den Sachbüchern sind hansanord-Veröffentlichungen zu ganz unterschiedlichen Themen zu finden: Biografien und Personality-Geschichten, ein Indien-Reisebericht, ein Ratgeber für die Wahl des richtigen Haustieres. Und viele mehr. Fortlaufend kommen etliche neue Bücher hinzu zu der bunten, vielseitigen Verlagsprogrammauswahl. Meist sind es etwa zehn bis zwölf Veröffentlichungen pro Jahr. Sein Verlagsprogramm beschreibt Thomas Stolze mit klaren Worten: "Ich mache immer nur die Bücher, die ich selbst auch gerne lese."

Geboren 1974 in Frankfurt (Oder), ist er im dortigen Plattenbauviertel Hansa Nord aufgewachsen. In einem Wohnblock, der heute längst nicht mehr steht. Die Mutter Lehrerin, der Vater beim Tiefbau. Ringen ist die große Leidenschaft des Jugendlichen – knapp zehn Jahre lang trainiert er hart, fährt zu Turnieren, besucht eine sportbetonte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Nach seinem Wehrdienst – er war in Prenzlau stationiert – begann Thomas Stolze, an der Viadrina in seiner Heimatstadt BWL zu studieren. 1999 machte er seinen Abschluss als Marketing-Kommunikationswirt.

Mit seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau, einer Physiotherapeutin, ist Stolze danach nach Österreich gezogen, in die Nähe von Graz, wo er als Freiberufler für Marketing-Agenturen gearbeitet hat. Logoentwicklung, Kam-pagnenentwicklung, Slogans – das ganze Programm der Werbebranche.

Nach drei Jahren in Österreich hat ein alter Schulfreund den Kontakt zu einem Verlag in München hergestellt. 2003 zog Stolze dorthin und begann zunächst, beim Finanzen Verlag zu arbeiten. Wenig später wechselte er zum FinanzBuch Verlag. Fachbücher zu den Themen Wirtschaft und Geldanlage –"dann war ich praktisch in der Buchbranche drin."

Beim Riva Verlag, ebenfalls in München ansässig und zur selben Unternehmensgruppe gehörig, entwickelte Thomas Stolze in den Jahren darauf ein zweites Standbein neben den Wirtschaftsthemen mit: Persönliche Geschichten von und über schillernde Persönlichkeiten standen dort im Mittelpunkt. Bücher über den Fitnesstrainer von Heidi Klum zum Beispiel oder auch die Autobiografie des Fernsehmoderators Eduard Zimmermann ("Aktenzeichen XY … ungelöst").

Im Jahre 2007 schließlich hat Stolze seinen eigenen Verlag hansanord gegründet. "Ich dachte: Was ich hinter den Kulissen gemacht habe, kann ich auch alleine." Sein erstes Buch hieß "Fräuleinwunder, Topmodel, Agenturchefin – Ein Leben auf Hochglanz" und kam von dem ehemaligen Model Rita Jaeger. Ein Erfolg. Auf Anhieb konnte Stolze bei seinen Neuerscheinungen mit beachtlichen Startauflagen von rund 3000 Exemplaren planen. Gedruckt wird heute meistens bei einem der Branchen-Platzhirsche, bei CPI im nordfriesischen Örtchen Leck.

Zu den Erfolgstiteln der ersten Verlagsjahre zählen der Aussteiger-Erlebnisbericht "Einfach davongeflogen" von Lara Juliette Sanders sowie ein Buch über die Boxlegende Max Schmeling anlässlich einer Verfilmung mit Heino Ferch. Henry Maske, der seine Sportlerkarriere einst von Frankfurt (Oder) aus vorantrieb, hat das Vorwort beigesteuert.

Und bald kamen auch die ersten verkaufsträchtigen Krimis ins Programm. erst kürzlich hat hansanord es mit einem Titel auf die "Spiegel"-Bestsellerliste geschafft. Das Buch heißt "Soko Erle" und wurde von Walter Roth geschrieben, einem pensionierten Kriminalbeamten und Pressesprecher der Polizei aus Südwestdeutschland. Roth schildert darin den realen Mordfall der Carolin G. – ein Buch mit aktuellem Bezug.

Die Mischung macht es für Thomas Stolze. Seine Faustregel: ein Drittel Sachbücher, zwei Drittel Belletristik. Die Coronakrise hat natürlich auch sein Geschäft abgebremst. Wobei: "Ich habe Glück gehabt", sagt der Verlagschef und verweist auf "Soko Erle", das ihm wegen des aktuellen Gerichtsprozesses zu dem Fall die Umsätze gesichert habe. Und sonst: "Mal schauen, ob ich in diesem Jahr noch auf zehn Bücher komme." Insgesamt rund neun Monate dauert ein Buchprojekt von der Idee bis zum verfügbaren Titel im Handel. Lektoratsaufgaben lagert er an freiberufliche Expertinnen und Experten aus.

Kostspielige Auftritte auf Buchmessen spart Stolze sich lieber. Stattdessen sucht er das Gespräch mit den einzelnen Buchhändlern und den Lesern. Oft werde hansanord des Namens wegen für einen norddeutschen Verlag gehalten. Im Falle der Regionalkrimis des Hamburger Autors Rob Lampe komme ihm das sehr zugute, sagt Stolze. Bei Fragen zum Namen erzähle er im Übrigen gerne die lokalpatriotisch grundierte Geschichte – "und die Leute finden das dann immer ganz schön".

Den Buchmarkt sieht Stolze auch durch die weiter zunehmende Digitalisierung nicht in Gefahr. "Als Amazon mit dem Kindle durchgestartet ist, hieß es: Das wird das traditionelle Buch ablösen." Wie aus den einschlägigen Statistiken zum Beispiel des Fachmagazins "Börsenblatt" hervorgeht, haben sich die Verkaufszahlen von E-Books inzwischen bei fünf bis sieben Prozent eingependelt. Angst, dass das gedruckte Buch verschwindet, habe er jedenfalls nie gehabt.

Und welche Eigenschaften muss ein Verleger mitbringen, um in dem hart umkämpften Markt Erfolg zu haben? "Passion fürs Buch", sagt Stolze, "Neugier für neue Geschichten – und viel lesen".

Info:www.hansanord-verlag.de