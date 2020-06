Feierte 2018 Jubiläum: Mehr als 20 Jahre gibt es das Theater in Zollbrücke bereits. © Foto: Theater am Rand

Andere Perspektive: Das Theater am Rand in Zollbrücke – hier mal aus der Luft betrachtet – kommt gestärkt aus der Corona-Krise. © Foto: Christian Spreitz

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Hinter dem Theater am Rand liegen schwierige Zeiten: Die Corona-Krise verhagelt den Saisonstart, die Bühne und der Zuschauerraum sind seit dem 1. Januar verwaist. Bitter: Die Produktionen von und mit Christian Schmidt "Gier.Unterm Birnbaum" und "Schimmelreiter" waren ausgebucht. Auch sein neues Stück war nachgefragt und konnte bisher nicht einmal aufgeführt werden.

Neben den Finanzen geht es seither in Zollbrücke auch um die Mitarbeiter. Und dann kommt es auch noch zu Unstimmigkeiten zwischen dem Intendanten Tobias Morgenstern und Oberspielleiter Thomas Rühmann. Virtuell zunächst in den Sozialen Netzwerken, später dann live im klärenden Gespräch. Doch auch dieses Gewitter hat sich nun verzogen. Gestärkt und mit neuem Mut und voller Zuversicht arbeitet das Theater am "Danach".

Dazu fand jüngst eine Online-Konferenz mit dem zuständigen Ministerium statt, berichtet Geschäftsführerin Almut Undisz im Gespräch mit dieser Zeitung. "Gemeinsam wurde ein Leitfaden entwickelt, wie es wieder losgehen kann", sagt Almut Undisz. "Das ist sehr hilfreich und wir können damit arbeiten." Vorher sei so vieles unklar gewesen, erinnert sie sich.

Führungen, Zeit für Fragen

Seit einigen Wochen öffnet das Haus seine Türen wieder weiter. Lädt die Gäste zum Besuch ein. Führt sie herum, erklärt und zeigt, was es zu bieten hat. Musikalisch untermalt vom Intendanten am Klavier. Tobias Morgenstern wird auch den Saisonstart bestreiten: Am 4. Juli geht es in Zollbrücke mit einem Meditationskonzert los. "In den Abend hinein", verrät Almut Undisz. Dabei werden die Musiker auf der Bühne so platziert, dass sie aus dem Zuschauerraum aber auch von den Traversen sowie von der Wiese aus zu sehen und zu hören sind. Auch Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann will wieder für die Gäste da sein und ist am 11. Juli mit "Sugar Man" auf der Bühne zu erleben. Im Wechsel bestreiten die beiden Begründer des Kleinods an der Oder dann die kommenden Wochenenden. Mit Meditationskonzerten und dem Programm "Richtige Lieder".

An diesem Wochenende sind von 12 bis 17 Uhr der Buch- und Infostand geöffnet, Mitarbeiter führen durch das Theater und beantworten Fragen. Am Sonntag spielt das Duo Heike Matzer & Uwe Ballhorn als Hintergrundmusik Bossa Nova und mehr.

Buchungen: www.theateramrand.de

