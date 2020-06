Uwe Wuttke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Tim Kleindienst spielt gerade die Saison seines Lebens. Der Angreifer des Zweitligisten 1. FC Heidenheim ist einer der Garanten dafür, dass die Mannschaft von der schwäbischen Ostalb an das Tor zur Fußball-Bundesliga klopft. Am Sonntag gibt es ein Endspiel gegen den Hamburger SV. Der gebürtige Jüterboger, der bei Energie Cottbus unter Coach Daniel Meyer aus Strausberg den Weg in den Profifußball fand, spricht seine Entwicklung, seine Heimatverbundenheit und die Chance auf die Bundesliga.

Herr Kleindienst, Sie haben in dieser Saison 14 Tore in 25 Spielen erzielt, sechs Vorlagen gegeben. Worauf führen Sie ihre Leistungsexplosion zurück?

Schwer zu beurteilen. Hauptsächlich in Freiburg wurde ich durch Verletzungen ausgebremst. In Heidenheim kannte ich die ganzen sportlich Verantwortlichen schon von meiner ersten Zeit in der Saison 2016/17, wusste, dass ich mir Fehler erlauben kann und trotzdem wieder spiele, um es wiedergutzumachen. Das spielt schon eine große Rolle.

Warum hat es daran in Freiburg gefehlt?

Da hast du einen Fehler gemacht und bist dann direkt wieder raus aus der Mannschaft. Oder du hast ein Spiel verloren, kein schlechtes Spiel gemacht und wurdest dann dennoch raus rotiert. Da fehlte das Vertrauen.

Worauf führen Sie das Vertrauen in Heidenheim zurück? Haben Sie bei ihrer Leihe 2016/17 einen bleibenden Eindruck hinterlassen?

Ich denke schon. Und der Kontakt ist nie abgerissen, zum Trainer Frank Schmidt und zum Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald, das Interesse hat weiter bestanden. Ich wollte es damals in Freiburg in der Bundesliga versuchen. Aber jetzt war die Chance wieder da, weil ich dort nicht mehr gebraucht wurde, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber so ist Fußball und es war jetzt für Heidenheim und mich die beste Lösung.

Hat Christian Streich Ihnen eine Begründung für die Aussortierung gegeben?

Er war der Meinung, dass ich spielen soll. Ich hatte mich ein halbes Jahr vorher am Meniskus verletzt. Aber die Reha hatte super geklappt, ich bin nach sechs Monaten schneller wieder zurückgekommen als geplant. Im April 2019 wurde auch mein Vertrag verlängert, aber drei Monate später, nachdem er mich nach Paderborn mal wieder mitgenommen hatte, wurde mir mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen kann. Das war schon seltsam. Fußball ist da manchmal ein ekliges Geschäft, aber wir sind Profis, das kann immer passieren.

Wie ist das eigentlich unter so einer charismatischen Type wie Christian Streich zu trainieren?

Er ist ein guter Trainer, das beweist er seit Jahren. Und ich habe unter ihm mein Bundesliga-Debüt gegeben und Spiele gemacht. Am Ende war es vielleicht nicht so stimmig zwischen uns, wie ich es gern gehabt hätte.

Mit Frank Schmidt haben Sie jetzt in Heidenheim auch einen charismatischen Trainer, der schon lange beim selben Verein ist. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden?

Sie haben vieles gemeinsam, sind beide fußballbesessen. Sie sind als erste da und hauen als letzte ab. Beide sind beide Super-Trainer und es ist echt ungewöhnlich heutzutage, dass so lange an einem Trainer festgehalten wird. Das macht es besonders unter einem solchen Coach zu spielen.

Welcher Trainer hat Sie persönlich am meisten geprägt?

Dass ist echt schwierig. Ich würde schon sagen, dass war Daniel Meyer in der A-Jugend bei Energie Cottbus. Er war enorm wichtig für mich. Er hat immer an mir festgehalten und ermöglichte mir, den Wechsel zu den Profis. Unter Stefan Krämer habe ich dann da auch gespielt. Christian Streich hat mich dann ja in der 2. Liga eingesetzt. Eigentlich waren es viele Trainer als Bausteine meiner Karriere.

Wie haben Sie eigentlich die Coronapause erlebt? Sie waren ja davor schon gut in Form?

Da war eine Situation, die war komplett neu. Wir haben uns mit individuellen Trainingsplänen fitgehalten. Aber keine wusste lange Zeit so recht, wie es überhaupt weitergeht, wann passiert mal was. Das war schon schwierig für den Kopf. Und von Null auf 100 wieder reinzukommen.

Hatten Sie Angst vor Verletzungen?

Die Befürchtung schon, aber wir hatten einen intensiven Plan, also das Fitnesslevel war gut. Aber mit der problematischen Knieverletzung aus dem vergangenen Jahr, so wieder reinzustarten, da war schon eine gewisse Unsicherheit da.

Zurück zur aktuellen Situation. Mit Hamburg und Bielefeld hat ihr Team ein schweres Rest-Programm. Wie sehen Sie die Chancen mit Heidenheim zum Bundesliga-Aufstieg?

Bei uns ist es kein Thema, dass wir wie Hamburg und Stuttgart unbedingt aufsteigen müssen. Wir wollen die Spiele gewinnen, die Konkurrenz ärgern und dafür sorgen, dass die nicht ruhig schlafen können, weil wir ihnen im Nacken sitzen. Wir müssen sehen, dass wir jetzt noch sechs Punkte holen. Dann reden wir über vielleicht über etwas anderes.

Weil die Konkurrenz nicht schlafen soll. Wie entspannen Sie als Spieler im Aufstiegskampf

Ich versuche, mir nicht rund um die Uhr darüber Gedanken zu machen. Für uns ist wichtig, dass wir bei uns bleiben und ganz entspannt an die Sache heran gehen. Wir haben nicht den Druck wie Stuttgart und Hamburg. Das macht es für uns leichter und gelingt uns ganz gut.

Und Sie selbst …

Ich spreche viel mit meiner Freundin und meiner Familie, und wir haben einen kleinen Hund, der uns Spaß bringt. Das ist schöne Ablenkung.

Sie haben in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht. Sollte der Aufstieg nicht gelingen, ist dann ein Wechsel in die Bundesliga eine Option?

Das Ziel jedes Fußballers ist es, in der Bundesliga spielen zu wollen. Sonst wären wir keine Profis. Aber da kann man nichts sagen, weil die Phase für alle gerade schwierig ist – auch finanziell. Aber ich durfte diese Luft schon einmal schnuppern. Das wäre megacool, zurückzukehren. Wenn wir das mit Heidenheim erleben können, wäre es das Nonplusultra.

Wäre für sie als Brandenburger der 1. FC Union Berlin ein interessanter Verein?

Natürlich, weil es ein heimatnaher Verein ist. Ich kenne Union, seit ich ein Kind war und war auch früher im Stadion. Wir waren lieber bei Union als bei Hertha. Aber da müsste man erst einmal etwas von Union hören. Das ist ja kein Wunschkonzert. Aber es wäre schon interessant.

Was sind für Sie Schlüsselmomente in ihrer Karriere?

Den größten Moment hatte ich, als ich schon einmal 2015/16 mit Freiburg aufsteigen durfte. So einen Moment vergiss du nicht. Das ist ein geiles Gefühl, da kannst du immer von erzählen. Und die ganze Saison ist gerade ein Schlüsselmoment, weil ich noch nie so viele Tore geschossen und Vorlagen gegeben habe.

Sie kommen aus Jüterbog. Wie wichtig ist eigentlich Heimat für Sie, zieht es Sie auch mal zurück dorthin?

Das ist nicht so einfach, wenn man fast600 Kilometer auseinander wohnt, auch wenn jetzt kein Corona wäre. Wir sind als Fußballer immer unterwegs, haben nur die Zeit um Weihnachten und im Sommer. Aber die Besuche sind immer eingeplant. Die Familie ist ein wichtiger Faktor. Dann sehe ich auch mal meine ganzen Kumpels, mit denen ich früher in Jüterbog gekickt habe.

Was sagen die Kumpels zu Ihrer Entwicklung?

Es ist auch etwas Besonderes für sie, dass es jemand aus einem kleinen Verein in die große Fußball-Welt geschafft hat und wir tauschen uns über WhatsApp aus.

Wie beurteilen Sie denn die Situation bei ihrem Ex-Verein Energie Cottbus?

Ich verfolge schon, was in meinen alten Vereinen so los ist. Bei Energie kenne ich ja auch den einen oder anderen mit dem ich zusammen gespielt habe und auf dem Internat war. Da ist schon ein bisschen Herzbluten dabei, dass sie nur in der Regionalliga spielen. Ich habe die leise Hoffnung, dass es wieder bergauf geht. Schade, dass sie nach dem Drittliga-Aufstieg direkt wieder abgestiegen sind.