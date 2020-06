Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Freispruch – im Zweifel für den Angeklagten. So formulierte es Oberstaatsanwalt Frank Seidel in seinem Plädoyer. "Es gibt objektive Umstände, die weit zurück liegen", sagt Seidel. Alte, übermalte Farbe sei abgeblättert, SS-Runen seien sichtbar geworden, die der Angeklagte noch weit vorher übermalt hatte: "Ein Vorsatz ist nicht nachzuweisen. Es bleibt der Verdacht, dass der Angeklagte wusste, was zum Vorschein kam." Doch im Zweifelsfall müsse dann zugunsten des Angeklagten entschieden werden.

Am Freitag verhandelte Richterin Arite Schumann am Amtsgericht Fürstenwalde zum Aktenzeichen 1Cs Js 14098/17. Der Fall liegt bereits Jahre zurück: Es geht um vermeintliche SS-Runen auf einem Floß am Ufer der Spree in Beeskow. Einem Familienvater wird vorgeworfen, dass er billigend in Kauf genommen hat, dass die verbotenen Runen der Schutzstaffel der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei über Monate hin öffentlich sichtbar waren.

Das sah der Angeklagte anders und sagte bereits in vorherigen Verhandlungen: "Als ich den Anruf wegen der Runen von der Polizei bekommen habe, bin ich am Abend sofort hingefahren und habe diese überstrichen." Schon Jahre zuvor, als er das Floss gerade fertig gestellt hatte, sei es mit ähnlichen, aber noch umfangreicheren Graffiti beschmiert worden, die er sofort beseitigt habe.

Bei dem zur Verhandlung stehenden Vorfall geht es um den Zeitraum von Ende Juli bis Ende Dezember 2016. Gegen den Eigentümer des besagten Holzfloßes wurde jedoch erst im März 2017 ein Strafbefehl erlassen. Ein Berliner Jura-Professor, der sich auch an die MOZ gewandt hatte, fotografierte besagtes Floß, erstattete anonym Anzeige und belegte seine Vorwürfe mit Fotos.

Als seitens der Behörden nicht reagiert wurde, wandte er sich Anfang Dezember mit einer Petition an den Brandenburger Landtag, wobei es darum ging, konsequent gegen verfassungswidrige Organisationen vorzugehen – aber es sollten auch die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden, die nicht auf die anonyme Anzeige reagiert haben.

Sowohl der Angeklagte als auch seine Rechtsanwältin Ursula Lohaus betonten an allen Verhandlungstagen – und so auch am Freitag – immer wieder, dass die vermeintlichen Runen nicht zwangsläufig bemerkt werden mussten, denn zwischen dem Grundstück und dem Liegeplatz verläuft noch ein öffentlicher Weg und am Ufer selbst beeinträchtigt Pflanzenbewuchs die Sicht. Zudem würde das Floß nur selten benutzt, da das Pachtgrundstück lediglich ein Erholungsgrundstück sei. Auch legte die Anwältin bereits beim letzten Verhandlungstermin 2019 diesbezügliche Fotos vor.

Zeugen konnten in dem Fall nie gehört werden. Der Polizeioberkommissar, der die Anzeige aufgenommen hat, war bereits bei einem früheren Termin nicht verhandlungsfähig. "Und wird es in naher Zukunft auch nicht sein", erklärte der damals zuständige Staatsanwalt Frank Riedel auf Nachfrage. Richterin Schumann verzichte am Freitag auf eine Aussage des gesundheitlich beeinträchtigten Polizisten, um ihn zu schonen. Zudem würde er ohnehin nur das aussagen können, was bereits in den Unterlagen steht.

Der zweite Zeuge, der Berliner Professor, der den Fall zur Anzeige und auch ins Rollen brachte, blieb bereits im Juli 2019 ohne hinreichende Begründung der Verhandlung fern. Und obwohl Richterin Christiane Räckers ihm dafür die Kosten des angesetzten Verhandlungstages und eine Strafe in Rechnung stellte, blieb er am Freitag wieder der Verhandlung fern. Weil er sich in Costa Rica aufhalte und es derzeit keine Flüge gebe, teilte Schumann mit.

Bedenken bleiben

"Freispruch auf Kosten der Staatskasse", verkündet dann auch Richterin Schumann. Obwohl es sich nach ihrer Auffassung durchaus um SS-Runen handelt und sie sich nicht vorstellen kann, dass Farbe so abgegrenzt abblättert und der Angeklagte erst gehandelt hat, als die Polizei kam – es bleiben Zweifel und das bedeute, dass man zu Gunsten des Angeklagten entscheiden müsse.