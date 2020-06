Abgesperrt: Um den Weg durch die Felder für Autos zu blockieren, haben die Landwirte in ihrer Not Baumstämme gelegt. © Foto: Daniela Windolff

Leben mit der Natur: Die Landwirte Michael (l.) und Christoph Branding haben in Bölkendorf Randstreifen an Gewässern als Blühwiese umgestaltet, um Seen und Natur zu schützen. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Bölkendorf (MOZ) Schön ist es hier, findet Michael Branding und lässt den Blick über die blühende Wiese zu dem kleinen See in der Senke schweifen. Wann immer es seine Zeit zulässt, kommt der Bölkendorfer Landwirt hierher, um die Idylle zu genießen. Und immer öfter steigt dann Ärger in ihm hoch. Denn dass es hier schön ist, haben auch Touristen entdeckt. Gerade immer mehr Berliner flüchten aufs Land und erobern zunehmend selbst abgelegene Winkel der Uckermark. Seit Corona sei es ganz schlimm geworden. "Ich kann verstehen, dass sie raus wollen, um die Natur und die Freiheit zu genießen", räumt Michael Branding ein. Doch die Freiheit, die sich manche nehmen, gehe zu weit.

Michael Branding, dessen Familie seit Generationen in Bölkendorf Landwirtschaft betreibt, bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Cousin Christoph Branding rund um Bölkendorf 60 Hektar Acker- und Grünland. Konventionell. Dennoch engagieren sich beide als aktive Nabu-Mitglieder im Naturschutz. So lassen sie seit 30 Jahren freiwillig Ackerflächen am Apfelsee und auf der Halbinsel Sturzwerder am Parsteinsee brach liegen und säen heimische Wildkräuter aus. Insektenweide, Augenweide und Schutzschild für die Gewässer, denn hier wird weder gedüngt, noch gespritzt. Nur einmal im Jahr wird gemäht. Dass sich hier so seltene Arten wie Ackerrittersporn wieder verbreiten, macht die Bauern stolz.

Doch nicht nur das EU-Recht bringt dieses schützenswerte Kleinod immer wieder in Gefahr, auch Gedankenlosigkeit von Mitmenschen. Um den Ackerstatus nicht zu verlieren, muss die Wiese alle fünf Jahre wieder umgebrochen werden. "Ökologisch ist das eine Katastrophe", sagt Michael Branding. Doch den Ackerstatus zu verlieren, können sie sich nicht leisten. Grünland sei nur ein Viertel wert. Jetzt bekommt der Betrieb 700 Euro EU-Förderung je Hektar. Allerdings bringt die Wiese außer für die Natur keinen Ertrag ein, sondern Kosten. Allein rund 300 Euro kostet das Saatgut, das unter anderem aus Temmen bezogen wird. In trockenen Jahren geht es nicht auf, muss neu gesät werden.

Nun kommen noch die Touristen ins Spiel. Auf der Suche nach einsamen Plätzen an den vielen Seen rund um Bölkendorf fahren sie im wahrsten Sinne des Wortes querfeldein, über den frisch gesäten Acker, über die Wildblumenwiese, sogar mitten durchs Getreidefeld, mit Pkw, mit Quads, plätten das Getreide, zerfurchen die Wiese, in der sich auch Rehkitze, Feldhasen und Bodenbrüter verstecken. Die Landwirte ärgern sich nicht nur über zerfahrene Äcker. Ihnen droht die Streichung von EU-Mitteln. Denn für Wege wird nichts gezahlt. "Das Landwirtschaftsamt kontrolliert unsere Flächen mit Drohnen. Wenn wir beteuern, dass das keine offiziellen Wege sind, erklärt man uns, dass wir als Eigentümer verantwortlich seien", so Christoph Branding.

Müllberge und Lagerfeuer

Und als wäre das nicht Frust genug, hinterlassen viele Touristen ihren Müll in der Natur, nebst "Ökotoilette", zelten wild und machen Lagerfeuer auf dem Trockenrasen am Sturzwerder, nahe eines Getreidefeldes. Die Branding-Bauern zeigen die Spuren, die jedes Wochenende größer werden. "Nach den Feiertagen haben wir einen ganzen Caddy voll Müll eingesammelt." Dem setzen die Landwirte nun im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen. Über Wege am Parsteinsee haben sie Baumstämme gelegt, um Autos die Zufahrt zu versperren. Das wiederum verärgert Spaziergänger, die es als Willkür der Landwirte empfinden (MOZ berichtete). Michael und Christoph Branding bieten nun jedem an, der wirklich an der Natur interessiert ist, sie durch ihre Felder und Wiesen zu führen und zu erklären, was sie hier tun. "Wir wollen keine Zäune und keine neuen Gräben zwischen Stadt und Land ziehen. Wer Natur erleben will, darf das tun." Denn hier ist es schön. Und soll es bleiben.