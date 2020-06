Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kasper übt gerade Brüche und Paul erzählt stolz, dass er 1098 Punkte beim großen Einmaleins gesammelt hat. Die beiden Jungen aus der Klasse 5b der Grundschule "Am Botanischen Garten" in Frankfurt (Oder) arbeiten mit der Lern-App "Anton".

Schulleiterin Susann Rehberg, die ganz begeistert von der App ist, erzählt von 32 neuen iPads und 30 Laptops. Schon 2016 hatte sich die Schule für das Medienfit-Programm beworben, jetzt kamen die Geräte. Außerdem hat jeder Raum nun WLAN und statt einer 16 000er gibt es eine 100 000er Internetleitung. Das wäre zwar auch ohne Corona passiert, die Techniker konnten aber während der Schulschließung intensiver arbeiten, sagt sie.

Auch sonst bot Corona Gelegenheit, einige Dinge zu erarbeiten: ein neues Konzept zur Leistungsbewertung, den Antrag für den Digitalpakt. Ihre Kollegen haben 3000 Bücher der Schulbibliothek digitalisiert. "Die Ausleihe lief vorher über ein Zettelsystem, das war nicht mehr zeitgemäß." Sie lobt auch die Transparenz und Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern, Schülern.

Trotzdem begreift die Schulleiterin Corona gewiss nicht nur als Chance. Die Vergleichs- und Orientierungsarbeiten in Klasse 3 und 4 fielen aus. Traurig sind sie und ihre Kollegen auch darüber, dass die Fahrradausbildung nicht stattfinden konnte. Die Theorieprüfung legten die Viertklässler der Schule trotzdem ab, die praktische Prüfung wird nachgeholt. "Eigentlich am dramatischsten in Frankfurt war die Schließung der Schwimmhalle", sagt sie. Erst wegen der Baumaßnahme, dann Corona-bedingt. Viele Kinder hätten die Schwimmfähigkeit nicht erworben. Das Bildungsministerium bietet zwar Sommerschwimmschulen an. Doch Susann Rehberg und ihr Team wollen im kommenden Schuljahr auch Förderunterricht ermöglichen.

An den weiterführenden Schulen sehen die Probleme zum Teil etwas anders aus. Das Bildungsministerium hat zwar die Rückkehr zum Regelbetrieb im neuen Schuljahr angekündigt. Dabei sollen aber beispielsweise nur so viele Lehrkräfte wie nötig eine Gruppe unterrichten, möglichst in einem Raum – an weiterführenden Schulen schwieriger als an Grundschulen, sagt Katrin Blume. Sie ist Schulelternsprecherin des Karl-Liebknecht-Gymnasiums, Sprecherin des Kreiselternrats und Vorsitzende des Kreisschulbeirats. Auch die Rückkehr zum Sportunterricht sei problematisch. "Regelbetrieb bedeutet nicht, dass alles sofort wie vorher ist", sagt sie. Sie fordert von Bildungsministerin Britta Ernst, nicht zu hohe Erwartungen bei den Eltern zu wecken und zu erklären, was nicht möglich ist. Dazu hat sie einen Brief an die Ministerin verfasst, ursprünglich für das Liebknecht-Gymnasium. Es habe sich aber vieles davon für alle Frankfurter Schulen bestätigt. Sie würde sich auch wünschen, dass das Ministerium direkter mit den Schulen kommuniziert.

Ein weiterer Punkt: "Es ist schwierig, dass das Ministerium den Fernunterricht so propagiert." Gerade in Frankfurt sei Homeschooling durch oftmals schlechte Internetverbindungen schwierig, und selbst die Ausstattung in den Schulen lässt zumeist zu wünschen übrig. Zwar wurde der Digitalpakt Schule mit einem Sofortausstattungsprogramm für digitale Endgeräte erweitert. Die Landesinvestitionsbank habe jedoch die Bearbeitung der Digitalpakt-Anträge ausgesetzt. Sie sollte so schnell wie möglich wiederaufgenommen werden, fordert Katrin Blume in dem Schreiben.

46 neue Beschäftigte an Schulen

"Probleme, die wir immer schon hatten, wiegen jetzt mehr: hoher Altersdurchschnitt, Lehrermang-el", sagt sie. Auf Anfrage informierte das Bildungsministerium: Bislang wurden 39 Lehrkräfte in Frankfurt eingestellt, davon 27 Entfristungen und zwölf Neueinstellungen; 25 Quereinsteiger. Dazu kommen sieben befristet Beschäftigte. 30 Lehrer gehen in den Ruhestand oder verlassen die Schule aus anderen Gründen.

Susann Rehberg schickt ihre Schüler kommende Woche mit einem guten Gefühl in die Ferien. "Sie haben sich Freizeit mit den Eltern verdient und sollen sich richtig gut erholen", sagt sie. Katrin Blume hofft, dass die Ferien genutzt werden, um das Schuljahr 2020/21 möglichst gut vorzubereiten – vor allem vom Ministerium.