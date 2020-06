Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Auch die Stadt Hohen Neuendorf beteiligt sich am kommenden Montag an der Aktion "Night of Lights 2020".

Damit soll auf die problematische Situation in der Veranstaltungsbranche durch die Coronakrise aufmerksam gemacht werden.

In der Stadt werden von 22 Uhr bis Mitternacht das Rathaus und der Wasserturm durch die Firma Lichtblick Bühnentechnik GmbH in ein rotes Licht gehüllt. Beide Gebäude sind Veranstaltungsorte der Stadt.