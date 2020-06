red

Mittelmark Da im Frühjahr viele Kurse coronabedingt vorzeitig beendet werden mussten oder gar nicht erst starten konnten, bietet die KVHS PM nun erstmalig ein kleines, aber feines Sommerferienangebot an.

Die Kursgruppen sind den Raumgrößen angepasst, so dass in jedem Fall ausreichend Platz gewährleistet wird. Manche Kurse finden unter freiem Himmel statt, etwa die Familienwanderung am Abend zur "Stunde der Fledermäuse". Wer eher gesundheitsorientierte Kompaktkurse wie Yoga und Pilates oder "Gelassenheitstraining" und "Frauen 50+" sucht, wird ebenfalls fündig. Auch der Programmbereich Kultur-Gestalten hält ein vielfältiges Kursangebot bereit, zu nennen sind "Vom Knipsen zum Fotografieren" und "Bücher gratis selbst publizieren" oder eine Farb- und Stilberatung "Frische Ein-Blicke für eine fantastische Aus-Strahlung". Online-Angebote zum Thema "Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung" finden sich ebenfalls im Programm. Anmeldungen und Infos: www.kvhs-pm.de.