Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Schrebergarten wäre ein Segen, dachten sich Alicja und Marcin Jezak als sie in der Coronazeit mit ihren zwei kleinen Töchtern zuhause saßen.

Das junge Słubicer Paar wohnt seit einigen Jahren in Frankfurt. Sie fanden das Inserat von Ronny Deichsler und Michaela Jonach. Die beiden wollten ihre Parzelle 215 beim Kleingärtnerverein Paulinenhof abgeben. Man einigte sich auf 500 Euro Ablösesumme. Bis Jezaks im Pachtvertrag seien, erhielten sie den Garten zur Zwischennutzung – ein üblicher Vorgang.

Doch der Vorstand des Paulinenhof e.V. blockt den Pächterwechsel ab – aus Willkür, finden die Gartennutzer. Die Jezaks mögen sich mal vorstellen, hieß es zunächst. Ronny Deichsler ging mit Marcin Jezak zum Vereinsheim, begleitet von dessen 12-jährigem Cousin, der für alle Fälle dolmetschen sollte. Gleich seien sie schief angeguckt worden, sagt Deichsler. Polen? Mit denen habe man schlechte Erfahrungen gemacht, bekamen sie zu hören. Eine polnische Pächterin sei mal verschwunden, ohne den Beitrag zu zahlen. Als Alicja Jezak Wochen später den Mitgliedsantrag abgab, hieß es, sie würde die Gartenordnung nicht verstehen. Die Jezaks sprechen nicht perfekt deutsch, können sich aber verständigen. "Ich kann mit einem Übersetzer kommen", bot Jezak an. Man könne ja auch ein Auto kaufen oder Bankgeschäfte mit Übersetzer machen, dachte sie. Das lehnte der Vorstand ab.

Später erhielten sie den Mitgliedsantrag mit Ablehnungsvermerk zurück. Michaela Jonach hakte telefonisch nach: "Weil es Polen sind?" – "Ja, da brauchen wir nicht weiterreden", habe die Antwort gelautet. Jonach selbst hörte, ihr Garten sei in schlechtem Zustand, die Laube hätte nicht regelkonforme Anbauten. Die sind tatsächlich etwas größer als erlaubt. "Wir haben den Garten vor vier Jahren mit derselben Bebauung übernommen, damals war das kein Problem", sagt sie. In anderen Gärten der Sparte sind sogar größer wirkende Lauben zu sehen. Schließlich hatte der Vorstand selbst einen Nachpächter für Parzelle 215. Für 10 Euro an Jonach/Deichsler sollte der den Garten sofort übernehmen wie er war. Dabei läuft der Pachtvertrag erst im November aus. Der Interessent sagte ab, als er von Jonach erfuhr, dass der Garten belegt sei. Schließlich haben Jezaks die Beete bestellt – das vorgeschrieben Drittel – schon Salat und Erdbeeren geerntet, Geld ins Trampolin und in Reparaturen gesteckt.

Gisela Wörtzel vom Vorstand des Paulinenhof e.V. wehrt die Vorwürfe ab. Man habe schließlich auch Russlanddeutsche und eine iranische Familie im Verein. Diese hätten "sachgerechte Fragen" zur Gartenordnung gestellt. "Wir entscheiden selbst, wer bei uns Mitglied wird", sagt sie. Der Vorstand bestimmt damit über die Vergabe von rund 300 Gärten auf elf Hektar. Frei stehen einige, aber anders als Parzelle 215 oft verwildert. Wer die Entscheidung des Vorstands anfechten will, könne sich an die Mitgliederversammlung wenden, so Wörtzel. Die trifft sich aber nur einmal im Jahr.

Der Stadtverband, Dachorganisation der 55 Frankfurter Kleingärtnervereine, bestätigt, dass ein Vorstand nicht begründen müsse, wen er in den Verein aufnimmt. Einen Übersetzer an der Seite eines Pächters könne er durchaus akzeptieren. Beim Stadtverband gibt es eine Schlichterkommission, die bei Konflikten vermittelt. An die hat sich Michaela Jonach nun gewandt.