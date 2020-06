Bärbel Kraemer

Niemegk Seit fünf Jahren wird - jeweils unter einem anderen Thema stehend - zu Sommerausstellungen in die Niemegker St. Johanniskirche eingeladen. 2020 wird in diesem Rahmen an das Schaffen von Gerhard Olbrich erinnert. Die Ausstellungsvorbereitungen gehen mittlerweile ihrem Ende entgegen, sodass der Eröffnung am 28. Juni nichts mehr entgegen steht. Pfarrer Daniel Geißler erklärt, dass ein Querschnitt aus Gerhard Olbrichs Lebenswerk in hiesiger Kirche präsentiert wird, in der der Künstler zugleich seine Handschrift hinterlassen hat. 1953, als der 100. Geburtstag der Kirche bevorstand, erhielt dieselbe einen Großteil ihrer heutigen Innenausstattung - unter anderem gestiftet von Niemegker Bürgern, die sich, obwohl die Kirche als ideologischer Gegner des Staates galt, ihr verbunden fühlten. Unter anderem wurde der vorhandene hölzerne Altar durch einen gemauerten ersetzt. Das Flügelaltarbild und die 24-farbigen Seitenfenster mit christlichen Symbolen waren damals durch den Berliner Kirchenmaler Gerhard Olbrich geschaffen worden. Eine Fotografie, die den Künstler bei der Arbeit in Niemegk zeigt, wird Teil der Ausstellung sein. 1959 vollendete Olbrich mit den drei großen Altarfenstern sein Werk in der Niemegker Kirche. Einige Zeit darauf wurde er noch einmal in die Region gerufen. Der Niemegker Pfarrer Günter Krolzig, er war zwischenzeitlich nach Belzig gewechselt, hatte ihn beauftragt, auch für die St. Marienkirche Altarfenster zu schaffen. Zehn Jahre nach Olbrichs Tod wird Pfarrer Daniel Geißler Plakate weiterer Kirchenfenster aus der Hand des bekannten Künstlers in der Sommerausstellung zeigen, unter anderem aus Mittenwalde, Meiningen und Naumburg.