Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Mein Großvater würde sich im Grab umdrehen", sagt Michael Grü­ber. Dass eine der acht Straßen im Neubaugebiet am Aderluch nach Gisela Gneist benannt werden soll, macht den 61-Jährigen aus Teschendorf fassungslos. Sollte Gisela Gneist die Existenz von Gaskammern im KZ Sachsenhausen geleugnet oder den Holocaust verharmlost haben, sei das eine Strafttat. "Und wenn dies zutrifft, müsste ihr auch das Bundesverdienstkreuz aberkannt werden", sagt Grüber.

Der Großvater war der evangelische Theologe Heinrich Grüber, der als Pazifist mit seinem "Büro Grüber" unter anderem Juden in der Zeit des Nationalsozialismus zur Flucht verholfen hatte. Er wurde 1940 verhaftet, kam in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau. Wegen eines Herzinfarkts und weil sich ein Industrieller für ihn eingesetzt hatte, wurde Grüber aus der Haft entlassen. 1949 gründete er die Evangelische Hilfsstelle für ehemals Rasseverfolgte, die sein Enkel heute als Vorsitzender führt.

In dieser Funktion sowie als Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft, wandte sich Michael Grüber am Freitag an Bürgermeister Alexander Laesicke und alle Stadtverordneten. Die Straßen auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenkommandos müssten die Namen von KZ-Häftlingen tragen, bittet Grüber. Wie berichtet, hatte auch das Internationale Sachsenhausenkomittee diesen Appell an die Stadt gerichtet. Denn viele Opfer des Nationalsozialismus seien ihrer Existenz und Namen beraubt worden. Am Aderluch könnten sie ihre Namen zurückerhalten.

Mit demselben Tenor startete der Oranienburger Hennig Schluß vor einer Woche eine Online-Petition, die bis Freitagabend von 1 050 Personen unterschrieben wurde. In 343 Kommentaren begründen Unterzeichner aus verschiedenen Ländern, warum sie sich für die Namen von KZ-Häftlingen einsetzen. "Oranienburg muss die Verantwortung für die Geschichte, für Ursachen und Auswirkungen der verübten Verbrechen tragen. Es hätte kein Speziallager gegeben, wenn es nicht die Verbrechen im KZ-Sachsenhausen und in dessen Umfeld an vielen Orten der Stadt gegeben hätte. Ehrungen sind insofern nur dann glaubwürdig, wenn wahrhaftig mit der Geschichte umgegangen wird. Eine Frau Gneist, die stets das Leid nach 1945 mit den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen gleichzusetzen bemüht war, die beispielsweise den Euthanasie-Verbrecher Heinze verteidigte, ist an einem Ort, der geschichtlich von KZ-Sklavenarbeit geprägt war, für eine Würdigung untragbar", schreibt Peter Fischer vom Zentralrat der Juden.

Die Luxemburgerin José Trauffler, Tochter eines KZ-Häftlings, hatte bereits am 8. Juni in einem Schreiben an Laesicke beklagt, dass die für die Straßennamen berücksichtigte Gisela Gneist NS-Verbrechen relativiert habe. Außerdem werde die von Gneist stets betriebene Gleichsetzung von KZ und Speziallager durch die Namenswahl fortgesetzt. Gneist wurde von der Straßenbenennungskommission neben sieben weiteren Frauennamen ausgewählt, darunter als einzige KZ-Insassin Rosa Broghammer.

Auch Heinrich Grüber, Namensgeber des Platzes vor dem sogenannten T-Gebäude, von dem aus die Nationalsozialisten einst den Terror in den Konzentrationslagern organisiert hatten, wandte sich zu Lebzeiten sehr deutlich gegen die Gleichsetzung von KZ und Speziallager. "Es ist ein unverzeihliches Unrecht, dieses Lager von heute mit den KZs Hitlers in einem Atemzug zu nennen", sagte Grüber 1949. Er wolle die Lager nicht beschönigen, doch würden von den Sowjets Häftlinge nicht systematisch liqudiert.

Die 2007 gestorbene Gisela Gneist war Häftling im Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen und seit 1994 Vorsitzende der "Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen. In dieser Funktion habe sie mehrfach nachweislich Falschbehauptungen über die Konzentrationslager geäußert, so José Trauffler.