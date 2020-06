Kunstschmiedearbeiten am Türfenster: Mehr Licht im Flur boten solche Türen wie diese in Neulietzegöricke. Die Gitter dienten zugleich der Sicherheit. © Foto: Ulf Grieger

Eine besondere Tür für ein besonders Haus: Sie befindet sich am Bethaus in Kerstenbruch. © Foto: Ulf Grieger

Kaum eine Tür ohne Oberlicht: Die Mittelflurhäuser, hier eines in Neubarnim, hatten in dem Gang, von dem alle Kammern abgingen, nur das Türlicht. © Foto: Ulf Grieger

Leuchtender Empfang: Die Brauntöpferei von Manfred Dannegger in Groß Neuendorf ruft die Kundschaft von der Straße weg in den Laden. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Ortwig (MOZ) Wer aufmerksam durch die Oderbruchdörfer geht, kann sie erleben: die große Vielfalt der Türengestaltung an den Fachwerkhäusern und großen Landhäusern. "Die Haustür ist gewöhnlich das einzige, worin man sich im Äußeren eine Art Luxus erlaubt", schreibt der Architekt Hans-Joachim Helmigk im Kapitel "Die Baugeschichte des Oderbruchs" des von Peter Fritz Mengel 1934 herausgegebenen Sammelbands "Das Oderbruch". In seinen "Wanderungen" hatte Theodor Fontane noch beklagt, dass die Oderbrücher zu schnell reich wurden und der gute Geschmack und die Bildung auf der Strecke blieben. Doch gerade die handwerklich meisterhaft ausgeführten Türen zeugen davon, dass sich das im Laufe der Zeit geändert hat.

In Ortwig freut sich Meister Klaus Büttner, dass dies immer mehr auch bei den "Neukolonisten", den Käufern von Oderbruchhäusern geschätzt wird. Vorbei sind die Zeiten, da die glatte uniforme Tür aus der Serienproduktion für "ordentlich" gehalten wird. Lange vorbei auch die Zeit der Sprelacart-Türen, die notgedrungenermaßen an die Stelle der alten Holztüren gebaut wurden, weil es kaum etwas anderes gab.

Mancherorts wurden die alten Straßenhauseingänge auch zugemauert. Nicht selten wurden ausgestellte Blumenfenster aus den einstigen schmucken "Feiertags-Eingängen". Dort kommt man nur noch vom Garten aus in Haus. Diese Häuser machen fast den Eindruck, als seien sie dadurch verstummt. Es fehlt etwas. Gerade ist Klaus Büttner dabei, für ein altes Fachwerkhaus in Groß Neuendorf, in dem viele Jahre Korbmacher lebten, eine passende Tür zu zimmern. Büttner, der in der Werkstatt seines Vaters, des Stellmachermeisters Walter Büttner, gelernt hat, hatte vor allem vom Ortwiger Tischlermeister Walter Schröder viel über das Türenzimmern im Oderbruch erfahren. "Man kann sich so vieles auch in den Dörfern abschauen", sagt er.

Die Tür, das sei hier immer schon etwas ganz Besonders gewesen, weiß er. Über die Schwelle wurde die Braut getragen, durch die Tür kam der Sarg hinaus. Und er beschreibt, wie die alten Meister dem Bedarf der Bauern nachkamen, der mit 1,25 Meter eher schmalen Eingangstür die nötige Durchgangsbreite zu geben. "Schließlich musste da alles durchpassen, was auf den Dachböden gelagert werden musste", sagt er. Und so wurden breitere Eingangs- und schmalere Bedarfsflügel gezimmert.

Meist sind die Haustüren im Oderbruch aus Kiefernholz. Nur wer es sich leisten konnte, hatte eine aus Eichenholz. Und weil die feuchte Witterung im Bruch den Farben keine lange Dauer gab, mussten sie häufiger angestrichen werden. Bei aller Liebe zu historischen Originalen warnt der Meister aber Sanierungswillige davor, sich ganz dem Original zu verschreiben. "Die Menschen waren einst kleiner als heute. Dementsprechend wurden auch die Türen gezimmert."

Klaus Büttner hat die Tür, die er als sein Meisterstück gefertigt hat, immer noch. Sie ist die Eingangstür seines Wohnhauses. Sie hat geschwungene Fensterchen, die wie Fähnchen an der Mittelleiste wehen. Und wie bei allen Haustüren im Bruch, gibt es auch dort eine strenge Symmetrie.