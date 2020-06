Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Als Sabine Wolff Anfang dieses Jahres den Friseursalon von ihrer Mutter Christiane in der Haydnstraße 30 auf dem Görden übernahm, ahnte sie noch nicht, was ihr kurze Zeit später bevorstehen sollte: die bisher größte Krise in der Geschäftsgeschichte. Mit dem coronabedingten Lockdown standen sie und ihre vier Mitarbeiterinnen von einem Tag auf den anderen für sechs Wochen ohne Kundschaft und damit ohne Einnahmen da. "Viel Schlimmeres kann eigentlich nicht mehr passieren", resümiert die junge Frau, die 2005 ihren Meistertitel in Konstanz gemacht hat und damit ihrem Uropa, Opa und ihrer Mama folgt. Glück im Unglück: Eigentlich sollte der Salon, der sich in einer ehemaligen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus befindet und seit 2000 von ihrer Mutter betrieben wurde, im April kernsaniert werden. Die finanziellen Mittel dafür standen bereit und waren so das Polster, das durch die Krise half. "Das und die schnellen staatlichen Hilfen, so langsam erholen wir uns auch wieder. Der Mai war nach der Wiedereröffnung am 4. Mai fast besser als das Weihnachtsgeschäft und langsam kommen wir auch zum gewohnten Rhythmus zurück", berichtet Sabine Wolff. Sie ist froh darüber, dass ihre vier Mitarbeiterinnen, die sie in Kurzarbeit schicken musste, alle wieder da sind, ab August soll auch eine neue Azubine ihre Ausbildung beginnen und das Team unterstützen. All das berichtete die 38-Jährige am Mittwoch Michael Graf, Vorstandsmitglied der Handwerkskammer (HWK) Potsdam und deren stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Tilo Jänsch, die im Rahmen der traditionellen Betriebsbesuche unter dem Motto "Vorstand vor Ort" auch in Brandenburg an der Havel Station machten. Unter anderem wollten sie auch wissen, ob Sabine Wolff die Preise erhöhen musste, um die Verluste kompensieren zu können. Nein, so die Friseurmeisterin, lediglich eine Pauschale in Höhe von zwei Euro für das obligatorische Haarewaschen im Männerbereich sei hinzugekommen. "Das würde ich auch gern im Zukunft beibehalten, das ist viel hygienischer und macht unsere Arbeit auch einfacher", so Sabine Wolff, die sich in der HWK gut aufgehoben und in ihrer Innung sehr wohl fühlt. Besonders lobte sie vor Michael Graf und Tilo Jänsch den guten Informationsfluss während der Corona-Krise. Wöchentlich werde sie mehrfach per Mail zu den neuesten Entwicklungen und Sachständen informiert und sei so immer auf dem Laufenden. Auch die anderen Angebote der HWK für ihre Mitgliedsbetriebe kenne sie und nehme sie regelmäßig in Anspruch und sei damit sehr zufrieden. nur eine Bitte hat sie abschließend: dass sich die HWK für weitere Lockerungen für Friseure in der derzeitigen Krise einsetzt und für die Branche kämpft.