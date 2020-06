Thomas Messerschmidt

Golzow (moz) "Hinterher war man kurz vor der Gehirnerschütterung", beschreibt der Brücker Amtsdirekter Marko Köhler seine Erfahrung mit der Buckelpiste zwischen Golzow und Grüneiche. Die Ortsverbindung war ein Gemisch aus Jahrzehnte liegenden Feldsteinen, zu denen sich Anfang der 1970er Jahre Betonplatten gesellt hatten.

Seit der Wende hofften die Grüneicher, ihre Stoßdämpferstrecke los zu werden, doch sollte es bis ins Jahr 2020 dauern. Mit der nun auf 862 Meter Länge und 5,50 Meter Breite asphaltierten Straße verbindet Köhler "ganz viele positive Dinge – nämlich dass die Straße endlich gemacht ist, dass wir weit unter der Kostenschätzung geblieben sind und viel schneller gebaut haben, als geplant war. Herzlichen Dank auch den Fördermittelgebern." Weil das 430.000-Eur-Projekt als "Landwirtschaftlicher Wegebau zwischen Golzow und Grüneiche" aufgelegt war, gab es rund 260.000 Förder-Euro vom Land Brandenburg und aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Ob deswegen die langgezogene Kurve ein Deich-ähnlicher Aufbau begleitet? Nein, erklärten Experten vor Ort, der 1,60 Meter hohe Wall kanalisiere die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die sich nun mit zwei Ein-/Ausfahrten begnügen müssen. Die Golzower und Grüneicher indes können sich auf eine Fortführung des Straßenprojektes freuen, wenn auch später als erhofft. Statt nahtlos an den ersten Bauabschnitt das feldsteinerne Reststück bis zur B102 anzupacken, muss laut Bürgermeister Ralf Werner erst noch geplant sowie Trink- und Abwasser angebunden werden, "außerdem wollen wir die Anbindung an die B102 aufweiten." Also werden erst 2022 die fehlenden 360 Meter asphaltiert.