Die Abiturienten des Louise-Henriette-Gymnasiums in Oranienburg erhalten ihre Zeugnisse auf dem Gelände des TÜV in Lehnitz. Das Autokino diente als Vorlage dafür. © Foto: Volkmar Ernst/MOZ

Lehnitz (MOZ) Die Übergabe der Schulzeugnisse ist schon ein besonderes Ereignis. Zeigt sie doch an, dass der Lebensabschnitt als Kind und Schüler endet, was allerdings nicht gleichbedeutend damit ist, dass die Bücher und Computer nun ausgedient haben und nicht mehr gelernt werden muss. Das geht weiter, eben nur auf ganz andere Weise, für einige mit der Aufnahme einer Lehre oder dem Wechsel in die Hörsäle einer Universität.

Es ist an den Schulen Tradition, dass dieser Wechsel auf vielfältige Art und Weise angezeigt und gefeiert wird. Doch was tun, wenn wegen der Corona-Pandemie alles, was in den Augen der Schüler cool ist, nicht stattfinden darf: keine Mottowoche, kein Abi-Gag und auch keine feierliche Zeugnisübergabe nebst Abiball, wie er sonst auch am Louise-Henriette-Gymnasium (LHG) stattfindet. Da war für die drei Lehrerinnen Ines Jahn, Juliane Zickuhr und Sabine Richter, die dieses Ereignis in diesem Jahr vorbereiten sollten, guter Rat teuer. Doch die drei Damen hatten eine Idee. Auf diese brachte sie die Wiederbelebung der Autokinos, die durch die Vorgabe der Abstandsregelungen in Corona-Zeiten statt der Kinosäle wieder angesagt sind. Warum nicht auch die Zeugnisse auf diese Art übergeben?, fragten sie sich die Organisatorinnen und stellten ihre Idee Schulleiterin Gabriele Schiebe vor, die nicht lange überzeugt werden musste. „Wir wollten den Schülern etwas Besonderes bieten. Sie sollten sich später nicht nur daran erinnern, was sie durch die Corona-Pandemie alles nicht machen durften, sie sollten sich gern an den Tag der Zeugnisübergabe erinnern“, fasst Ines Jahn die Überlegungen zusammen.

Damit konnten nach Ostern die Vorbereitungen beginnen, unter anderem mit der Suche nach einem geeigneten großen Parkplatz in der Nähe, da es ein Autokino hier nicht gibt. Im Gespräch waren eine Wiese, sogar der Kaufland-Parkplatz,, schließlich fanden sie einen Mitstreiter in René Winderlich, der Regionalleiter des TÜV in Lehnitz und dessen Sohn auch das LHG besucht, allerdings erst in der achten Klasse. In Winderlich fanden sie nicht nur einen Zuhörer, sondern schnell einen Unterstützer und damit Partner für die Idee. „Ich konnte einfach nicht ablehnen, denn mir taten die Jugendlichen leid. Sie haben sich um das Abi bemüht und gelernt, da muss es auch eine besondere Art der Zeugnisübergabe geben, an die sie sich später erinnern können“, so sein Statement dazu.

Doch das Gelände musste geschmückt, die Technik vorbereitet werden, dass sowohl Musik als auch Reden zu hören sind. Ein Einlassdienst wies den Fahrzeugen ihnen Standort zu. Seit Wochen laufen die Planungen und auch am Sonnabend waren viele fleißige Helfer auf dem TÜV-Gelände, um alles vorzubereiten. In der ursprünglichen Planung war noch vorgesehen, dass die Schüler nicht aus den Autos aussteigen. Sonnabend durften sie das und bekamen vor der Bühne die Zeugnisse in die Hand überreicht. „Wir haben unsere Planungen immer wieder überarbeitet und an die neuesten Corona-Vorschriften angepasst“, sagt Ines Jahn und hofft, dass trotz der tiefhängenden Wolken Regen und Wind nicht noch zusätzlich die Veranstaltung stören.