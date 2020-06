MOZ

Netzeband Am Montag, 22. Juni, wird die Temnitzkirche in Netzeband um 22 Uhr in rotem Licht erstrahlen. Das kündigte Ute Schindler vom Theatersommer Netzeband an. Mit dieser Illumination beteiligt sich der Verein an der bundesweiten Aktion "Night of Light". "Wir erklären uns auf diese Weise solidarisch mit den Unternehmen und Selbständigen der Veranstaltungswirtschaft", so Schindler. "Mit der symbolischen ,Alarmstufe Rot‘ wollen diese auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage infolge der Corona-Krise hinweisen und einen Branchendialog mit der Politik erreichen."

Üben für den Theatersommer

Und so wird die rot angestrahlte Temnitzkirche Teil eines großen bundesweiten Licht-Monuments. Verantwortlich für die Illumination der Kirche ist der Lichtdesigner Henning Schletter, der erstmals in Netzeband dabei ist. "Er hat das Lichtkonzept für die Open-Air-Aufführungen entwickelt und wird sie umsetzen", erklärt Ute Schindler.

Zugleich nutze Schletter den Abend für einen Scheinwerfer-Check, denn am 1. Juli beginnen die szenischen Proben beim Theatersommer. "Bluthochzeit", das poetisch-dramatische Stück von Federico Garcia Lorca, hat am 1. August als Synchrontheater Premiere. Ab 30. August folgt das Märchen "Aschenbrödel" als Stück für die ganze Familie.

Karten gibt es unter www.theatersommer-netzeband.de