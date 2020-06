Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Röblinsee GmbH in Fürstenberg könnte in absehbarer Zeit mit dem Ausbau der von vielen Anwohnern und Stadtverordneten kritisierten Steganlagen am Südufer des Röblinsees beginnen. Im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung musste der Landkreis Oberhavel seine Position aufgeben, wonach das Projekt nicht genehmigungsfähig sei. Das Unternehmen war vor etwa fünf Jahren gegen den Verwaltungsbescheid aus Oranienburg gerichtlich vorgegangen. Höchstinstanzlich habe das Unternehmen Recht bekommen, erklärte Walter Kussmaul, früherer Geschäftsführer der River Boating GmbH, die die Steganlagen nutzt.

Schlimmste Befürchtungen hegen nun zahlreiche Fürstenberger, vor allem Anwohner der Röblinsee-Siedlung. Eine Bürgerinitiative hatte sich vor sechs Jahren gegründet. 600 Unterschriften wurden gesammelt. Hauptvorwurf: Eine 200 Meter lange Steganlage könnte den sanften Tourismus in Fürstenberg und Umgebung vollends zum Erliegen bringen.

Die Stadt lehnte das gemeindliche Einvernehmen damals mit der Begründung ab, es müsste ein Bauleitplanverfahren in Gang gebracht werden – wegen vieler offener Fragen die Infrastruktur vor allem im Umfeld der Marina betreffend. Befürchtet wurden zu viele Autos und Müll. Der Geschäftsführer der Röblinsee GmbH war am Freitag für weitergehende Informationen nicht zu erreichen.