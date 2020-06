Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) In der Nacht zu Dienstag wird der Fürstenwalder Dom erröten. 48 Akku-Leuchten tauchen das Gebäude in rotes Licht. Was schön anzusehen ist, hat einen ernsten Hintergrund. Mit der Aktion "Night auf Light" macht die Veranstaltungsbranche in ganz Deutschland auf ihre prekäre Situation aufmerksam.

Die Corona-Beschränkungen sorgen dafür, dass Künstlern und Spielstätten die Einnahmen fehlen.

Den Dom illuminiert Ralph Dornig. Der 50-jährige Fürstenwalder ist selbstständiger Veranstaltungstechniker. "Seit Anfang März bin ich arbeitslos. Jetzt mache ich eine Umschulung, um wieder Boden unter die Füße zu kriegen", sagt Dornig. Er lässt sich zum Industriekletterer ausbilden. Am Montag, 22 bis 1 Uhr, taucht er den Dom in Warnfarbe. Pfarrerin Rahel Rietzl stimmte der Aktion zu. "Auch bei uns findet jetzt deutlich weniger Kirchenmusik statt", begründet sie. "Es handelt sich ja nicht um eine Protest-, sondern um eine Solidaritätsaktion."

Ricardo Liebsch lässt die Fürstenwalder Parkbühne erstrahlen. Wie groß die Aktion ausfalle, wisse er aber noch nicht. Der Veranstaltungsort müsse das ganze Jahr geschlossen bleiben. "Das Rumgeeier der Politik sorgt dafür, dass wir nicht planen können", begründet Liebsch. Dem künstlerischen Bereich werde im Zuge der Corona-Krise nicht mit Förderung geholfen, darauf mache die Aktion aufmerksam. Eine Party oder Demo gebe es an der Bühne aber nicht.

