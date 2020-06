Anke Beißer

Grünheide (MOZ) In und neben der künftigen Kita Schildkröte am Ufer des Werlsees und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grünheider Reha-Klinik wird noch fleißig gewerkelt. Die Johanniter Unfallhilfe lässt hier für rund 2,8 Millionen Euro ein Domizil für 88 Krippen- und Kindergartenkinder entstehen.

Generalplanerin Mariola Dieckmann hat sich am Freitag mit Johanniter-Sprecher Michael Treptow und Michael Datschischin, Geschäftsführer der Bad Saarower Firma Ideal Hausbau, dem Generalunternehmer für das Objekt, auf der Baustelle umgesehen. Da war Fliesenleger Thomas Kieper gerade dabei, die letzten Wände in einem Bad im Erdgeschoss zu verfugen. Sein Kollege war im Geschoss darüber mit der Treppe befasst. Die Maurer Sven Wichmann und Uwe Hoppe verteilten blaue und gelbe Bodenbelege in den Räumen. An einem Nebengelass war Zimmerermeister Ricardo Kirsch mit seinem Kollegen Marko Strohfeld dabei, das Dach herzurichten. Und vor dem weißen Haus mit roter Bauchbinde – also ganz im Johanniter-Stil – wurden mit schwerer Technik riesige Erdmassen bewegt.

Allein diese Momentaufnahme zeigt: An eine Fertigstellung bis zum 1. Juli ist nicht zu denken. "Wir gehen jetzt vom 1. August als Eröffnungstermin aus", sagt Bauingenieurin Mariola Dieckmann. Sie verweist unter anderem auf einige Lieferengpässe wegen Corona, auf die Herausforderung beim rund 900 Quadratmeter großen Außengelände einen Höhenunterschied von vier Metern zu überwinden und das Gelände so zu modellieren, dass es auch mit Kinderwagen und Rollstuhl gut zu durchqueren ist. Zudem hatte vorab die Baugenehmigung sehr lange auf sich warten lassen.

Die Gebäudestruktur wird von einem mittleren Turm bestimmt, von dem nach jeder Seite ein Flügel abgeht. Das Erdgeschoss wird den unter Dreijährigen vorbehalten blieben, oben finden die größeren Kinder Platz. Dort wird auch ein Restaurant nebst Kinderküche eingerichtet.

Sonnenstrom fürs ganze Haus

Das Dach trägt eine Solarstromanlage, über die die Einrichtung versorgt wird. Die Heizung übernehmen zwei Luftwärmepumpen. Die Räume in dem zweigeschossige Haus sind dank der großen Fenster vor allem zur Seeseite hin lichtdurchflutet und punkten im oberen Geschoss mit schönen Ausblicken auf den See und die benachbarten Gärten. Was noch fehlt, sind kräftigen Farben. "Die ziehen mit den Fußbodenbelegen, den Türzargen, den Möbeln und der Ausstattung ein", verspricht Mariola Dieckmann.