Ina Matthes

Potsdam/Berlin (MOZ) Um diese Forderung wird es wohl die meisten Debatten geben: eine unbürokratische Öffnung der Läden an Sonntagen bis Ende 2021. Damit wollen die Berliner und Brandenburger Industrie- und Handelskammern IHK dem Einzelhandel in beiden Ländern helfen und den Innenstädten. Die Sonntagsöffnung sei als Möglichkeit gemeint, nicht als Muss, sagte Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam bei der Präsentation eines Impulspapiers am Freitag.

Darin unterbreiten die Kammern Vorschläge, wie die Wirtschaft in Fahrt kommen soll. Die Grundlage ist eine Befragung von mehr als 200 Firmen. Unter den Unternehmern beider Länder ist die Stimmung schlecht wie nie: Die Konjunkturerwartungen sind um mehr als die Hälfte eingebrochen.

Zentrale Forderungen sind: weniger Bürokratie und schnellere Prozesse, Investitionen in Infrastruktur und Entlastung von Unternehmen – und das möglichst gezielt. Kurzfristig wirken könnten Maßnahmen wie die Sonntagsöffnungen. Davon verspricht sich Mario Tobias nicht nur eine Entzerrung von Käuferströmen, sondern auch Nebenjobs für Studenten. Es gehe nicht um Ausbeutung von Mitarbeitern, betonte er. Vieles, was der Wirtschaft helfen könne, koste auch kein Geld. Beispiel Gastronomie: Gaststätten sollten Freisitze mit Hinblick auf die Abstandsregeln jetzt ausweiten dürfen, "ohne, dass das Ordnungsamt mit dem Zollstock kommt", sagte Tobias.

Die Corona-Krise hat aus Sicht der Wirtschaftsvertreter deutlich gemacht, was in Berlin und Brandenburg versäumt wurde – beispielsweise bei der Digitalisierung der Verwaltungen. In Potsdam-Mittelmark hätten Dutzende Autos nicht zugelassen werden können, weil ihre Besitzer keine Termine auf den Ämtern bekommen konnten.

Die Pandemie hat aber auch bestehende Probleme in der Infrastruktur zugespitzt. Als Polen die Grenzen zeitweise schloss, kam es zu gewaltigen Staus auf der Autobahn und einer Überlastung des Straßennetzes insgesamt. Regionaler Lieferverkehr drohte zusammenzubrechen. Nötig sei ein Ausbau der Verkehrswege nach Polen, sagte Knuth Thiel von der IHK Ostbrandenburg. Er nannte insbesondere die Autobahnen 12, 11 und 15, aber auch die Eisenbahnverbindungen von Berlin nach Küstrin und Stettin sowie die Ostbahn. Das Pendleraufkommen zwischen Polen und Berlin/Brandenburg habe sich verdreifacht.

Mit den Finanzhilfen von Bund und Ländern zeigten sich die Kammern zufrieden. Es gehe jetzt nicht darum, weitere Milliarden auszuschütten. Vielmehr solle an viele Probleme mit einer anderen, weniger bürokratischen Haltung herangegangen werden – über Ländergrenzen hinweg. So sollten Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Baustellenmanagement finden und Staus vermeiden sowie bei der Entwicklung von Gewerbeflächen zusammenarbeiten. Dort sehen die Kammern einen großen Bedarf; es müsse ein Vorlauf für Ansiedlungen geschaffen werden. Zugleich mahnen sie eine Entlastung der Unternehmen an – besonders bei Stromkosten. Energie müsse bezahlbar bleiben und deshalb brauche es eine Reduzierung der Umlagen auf den Strompreis. Viele der Kredite, mit denen der Staat besonders kleinen und mittleren Betrieben geholfen hat, sollten in Eigenkapital umgewandelt werden, sagte Marcus Tolle von der IHK Cottbus. "Viele Firmen werden nicht in der Lage sein, die Kredite zu bedienen und zurückzuzahlen."