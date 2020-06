Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Nach dem Ende der dritten Staffel von "4 Blocks" warten viele Fans schon sehnsüchtig auf ein Wiedersehen mit ihren Stars: Das gibt es ab sofort auf dem Youtube-Kanal der Berliner S-Bahn. Rauand Taleb, Sami Nasser und Amer El-Erwadi, die in fünf Mini-Folgen der neuen Image-Kampagne des Verkehrsunternehmens wieder in die Rolle der arabischen Clan-Mitglieder schlüpften, sind dabei in gelb-roten Zügen in Berlin und Brandenburg unterwegs.

Statt Drogen wird Baklava, süßes orientalisches Gebäck, vertickt. Dramatische Situationen und Begegnungen mit schrägen Vögeln gibt es trotzdem allerhand. "Ich fahre persönlich auch gerne S-Bahn, nicht nur weil sie mich schneller durch die Stadt bringt als das Auto. Du musst dich nur rein setzen und schon erlebst du Geschichten", sagt auch Rauand Taleb, der die Hauptrolle spielt.

Dreh bei laufendem Betrieb

Der Dreh fand bei laufendem Betrieb statt. "Wir haben kein Zugabteil gesperrt und hatten echte Fahrgäste. Wir sind immer durchgefahren bis Erkner, haben dort kurz Luft geschnappt und dann wieder zurück", berichtet der Schauspieler irakisch-kurdischer Herkunft, der vor Kurzem für den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller nominiert wurde.

Alias Alim hetzt der 29-Jährige aber auch über die Bahnsteige am Ostbahnhof, an der Warschauer Straße oder am Südkreuz, wenn er sich vor seinem Vater oder Bruder versteckt, weil er statt Bäckerei-Lieferant lieber Computer-App-Entwickler werden will.

Die Verfolger-Szenen erinnern in ihrer dramatischen Aura an die Neuköllner Clans-Serie, werden aber immer wieder durch kurze Werbeclips aufgebrochen, in denen Rauand Taleb und Co. augenzwinkernd für das interaktive Liniennetz, die S-Bahn-App oder die neuen Züge werben.

Das Verkehrsunternehmen hat für das neuartige digitale Werbeformat im Netflix-Stil die Agentur fischerAppelt play engagiert und den Werbern relativ freie Hand bei der Umsetzung und den Schauspielern Raum zum Improvisieren gelassen. "Die Leute wollen auch in der Werbung unterhalten werden. Wir müssen weg von der klassischen TV-Denke mit Werbeclips von 30 oder 60 Sekunden Dauer", erklärt Creative-Director Markus Hensgen.

Dass sich mutige Formate durchaus auszahlen, habe schon das Echo auf die Kampagne "Haus am Gleis" gezeigt, die seine Agentur im vergangenen Jahr ebenfalls für die S-Bahn produzierte. In den ein- bis zweiminütigen Clips ging es um Benimmregeln in den Zügen. Die Werber drehten zu Themen wie Essen, laute Musik und Hygiene-Verhalten kleine Horror-Spots, die klicktechnisch ein Millionen-Erfolg wurden.

Der Clip, in dem eine Frau im vollen S-Bahn-Waggon niest, ohne sich die Hand vor das Gesicht zu halten, und sich daraufhin alle angesteckten Fahrgäste in Zombies verwandeln, wirkt dabei wie ein Blick in die Zukunft des Corona-Zeitalters.

In der neuen Miniserie namens "Das Netz" trägt allerdings niemand einen Mundschutz. Denn die Folgen wurden schon vor dem Ausbruch der weltweiten Pandemie im Dezember abgedreht. "4 Blocks"-Fans wird das sicher nicht stören. Alleine schon der einminütige Trailer zur neuen Image-Kampagne verzeichnet 420 000 Klicks.