Dieses prächtige Gebäude des Hauptpostamtes (mit Telegrafenturm) in der St. Annenstraße wurde während der letzten Kriegstage weitgehend zerstört bzw. brannte aus. Gleiches traf für das benachbarte Druck- und Verlagshaus von Otto Sidow & Co zu. © Foto: Lutzens

Manfred Lutzens

Brandenburg Selbst wenn die Brandenburger schon Ende Mai bzw. im Laufe des Juni 1945 wieder erste Teilabschnitte mit der Straßen- oder Eisenbahn zurücklegen konnten, so fehlte es weiterhin oft noch am Notwendigsten. Dazu gehörten vornehmlich Strom und Gas, denn die meisten Versorgungsnetze waren zerstört. Das Instandsetzen gestaltete sich überaus schwierig, mangelte es doch an Leitungs- und Rohrmaterial wie auch an Armaturen. Für die Innenstadt konnte mit Beginn der zweiten Maidekade in begrenztem Umfang wieder Energie mit 800 Kilowatt Leistung geliefert werden. Nach Reparatur eines Fünf-Kilovolt-Kabels gelang es außerdem, die unbeschädigt gebliebenen Krankenhäuser und das Wasserwerk Kaltenhausen zu versorgen. Einige Wochen später waren dann Teilabschnitte des Trinkwassersystems funktionsfähig. Mehrere Monate vergingen noch, um das Gaswerk samt seiner Verbindungstrassen zu ertüchtigen.

Ab 18. Juni - fast auf den Tag genau vor 75 Jahren - gab es erstmals wieder stundenweise Strom für die Haushalte. Schließlich nahm Anfang August die Straßenbahn zwischen Plauer Straße und Landesanstalt Görden ihren Betrieb im Abstand von jeweils 30 Minuten auf. Jedoch nur im Pendelverkehr, denn die Fahrgäste mussten mühselig eine Behelfskonstruktion in Höhe des zerstörten Opelwerkes überqueren. Zudem rollte die Elektrische dann schon über die Station Landesanstalt hinaus bis hin zur Haltestelle Margarethenhof jeweils im Stunden-Takt. Über eine Notbrücke ging es zu Fuß nach Plaue hinüber bzw. in umgekehrter Richtung.

Verbindungen ganz anderer Art konnten ebenfalls nur Stück für Stück hergestellt werden. Das weitgehend zerstörte und ausgebrannte Hauptpostamt in der St. Annenstraße - dort erstreckt sich heutzutage gleichnamige "Galerie" -, war Haupthindernis dafür, dass der Brief- und Fernsprechverkehr erst in der zweiten Junihälfte teilweise aufgenommen werden konnte. So musste man sich mit einer Holzbaracke auf dem Gelände der einst so "stolzen" Post bzw. zudem mit dem Amt in der Plauer Straße begnügen. Allerdings wurden vorerst nur einfache Briefe gegen Barzahlung mit entsprechendem Vermerk auf der Sendung befördert. Wöchentlich zweimal gab es ab 17. Mai 1945 eine Postverbindung gen Werder und Potsdam.

So langsam kamen in unserer Stadt weitere Wirtschaftsbereiche wieder sprichwörtlich ins Rollen. Da übernahm ein sehr überschaubarer kommunaler Fuhrpark etappenweise das so dringend notwendige Beseitigen des Mülls wie auch ein Reinigen von mittlerweile trümmerfreien Straßenabschnitten. Zunächst hatten ja, wie von uns berichtet, die Einwohner selbst Hand anlegen müssen. Außerdem nahm beispielsweise die Stadtgarten- und Friedhofsverwaltung unter Regie von Pfarrer (!) Schubert aus der St. Katharinengemeinde ihre Tätigkeit auf. 150 Beschäftigte erledigten nun längst überfällige Arbeiten.

Ein umfangreiches Betätigungsfeld ergab sich für den Magistrat auch mit seinem neu gebildeten Amt für Volksbildung. Schon seit längerer Zeit hatte es keinen regelmäßigen Unterricht mehr gegeben, bedingt durch Fliegeralarm, darauf zumeist folgende Luftangriffe sowie Zerstörungen. Schließlich war zum Kriegsende einhergehend mit Kämpfen um die Stadt der völlige Ausfall unvermeidbar. Erste Bilanz dann Anfang Mai: drei Bildungsstätten, darunter die Augustaschule (Hammer- /Ecke Kleine Münzenstraße) und die Saldria am Salzhofufer, lagen weitgehend in Trümmern; andere waren mehr oder minder beschädigt bzw. zweckentfremdet worden, so als Lazarett oder Verwaltungssitz. Inzwischen hatten die neuen Machthaber mit einer "ideologischen Reinigung" unter der Lehrerschaft begonnen. Demzufolge mussten 1945/46 nahezu 150 Pädagogen ihren Dienst quittieren. Bald kamen sogenannte Neulehrer - zunächst schon nach Absolvieren von nur mehrwöchigen Kursen -, in den Schuldienst.

"Im August 1945 wurde eine Lehrerbildungsanstalt eröffnet, wo man kurzfristig Antifaschisten zu Pädagogen ausbildete", so las sich das später in einer Chronik. "Mit Nachdruck forderte man seinerzeit, das gesamte Bildungswesen von faschistischen und sonstigen reaktionären Elementen zu säubern, um der Erziehung und Bildung einen neuen, eindeutig antifaschistischen und demokratischen Inhalt zu geben (...). Das Bildungsmonopol der Ausbeuterklasse wurde ein für alle Mal gebrochen und vorrangig den Kindern der Arbeiter und Bauern uneingeschränkte Lernmöglichkeiten gesichert", lautete die Aussage, die dann 1946 mit Beginn der SED-Diktatur gleichlautend übernommen wurde.

Erhebliche Erschwernisse indes ergaben sich in Brandenburg während der ersten Nachkriegswochen durch die unzureichende Zahl von Klassenräumen - sie waren oft völlig überfüllt -, sowie in Anbetracht fehlender Lehrbücher und -pläne. Waren doch inzwischen alle bislang genutzten Materialien aus der NS-Zeit verboten. Entgegen einem anderem Befehl der sowjetischen Militäradministration, die auf den 1. Oktober orientiert hatte, galt in unserer Stadt als erster Schultag nach dem Zweiten Weltkrieg bereits der 18. Juni für die Mädchen und Jungen der Klassen 5 bis 8. Ab 4. August folgten ihnen die unteren Jahrgänge sowie die 12-klassigen Bildungsstätten. Verschiedentlich machten sich Wechsel- oder Schichtunterricht vor- und nachmittags, aber auch der Besuch "fremder" Schulen in anderen Wohngebieten, notwendig. Verschiedentlich saßen die Kinder in den noch getrennt nach Mädchen und Jungen gebildeten Klassen gar zu dritt auf den Bänken. Ein nicht geringer Teil war gezeichnet von den Entbehrungen und dem Leid, so vor allem jene aus Familien, die ihre Heimat in den deutschen Ostgebieten hatten aufgeben und flüchten müssen. Oft nur mit Kleidungsstücken aus zusammengesetzten alten Garderoben-, Uniform- oder Stoffresten, viele barfuß und zudem mit kahl geschorenem Kopf (Läuse) - so kamen viele Kinder zum eher noch provisorisch wirkenden Unterricht.

Vornehmlich widmeten sich die Lehrkräfte dabei zunächst den weitgehend ideologiefreien Fächern, wie z. B. Turnen, Musik, Heimatkunde oder es gab wiederholt Wanderungen. Überdies mussten von den höheren Klassen vielerlei Arbeits- und Ernteeinsätze geleistet werden. Als dann am 1. Oktober die Berufsschulen ihre Tore öffneten, lernten insgesamt 10 441 Mädchen und Jungen in 12 Volks-, je zwei Mittel- und Ober- sowie 3 Berufsschulen.

Fortsetzung folgt