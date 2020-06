Silvia Passow

Falkensee Der Falkenseer Gerd Gunkel recherchiert seit einigen Jahren zum Schicksal der jüdischen Familie Marcus. Nun wendet er sich an die BRAWO-Leser/innen mit der Frage, wer kann helfen? Wer kennt das Haus auf dem Foto? Oder hat die weiter unten beschriebenen Details gesehen, davon gehört oder kann sich daran erinnern?

Gunkel hat bereits einige Informationen zusammengetragen. Die Berliner Familie Marcus besaß in Falkensee ein Wochenendgrundstück. Familienoberhaupt Samuel Marcus erwarb dieses Grundstück in der 1920er oder frühen 1930er Jahren. Mithilfe von Freunden und Bekannten baute er dort ein kleines Haus. Garten und Haus wurden von den Mitgliedern der Familie oft und gern aufgesucht. Man traf sich dort, feierte gemeinsam. Die Familie hatte sowohl jüdische als auch nicht jüdische Mitglieder. Als die jüdischen Mitglieder aus Deutschland fliehen mussten, versprachen sich die Familienmitglieder: "Wir treffen uns in Falkensee."

"Ein Versprechen, eine Hoffnung, die an den Satz beim jüdischen Seder-Mahl erinnert, der im Judentum seit dem Jahr 70 die Hoffnung auf eine Rückkehr in ein befreites Israel ausdrückt: Nächstes Jahr in Jerusalem", schreibt Gunkel dazu. Mit dem Seder-Mahl beginnt das jüdische Pessach-Fest.

Nicht allen Familienmitgliedern gelang die Flucht vor dem Terror-Regime der Nationalsozialisten. Gunkel konnte recherchieren, dass die Tochter mit dem Namen Dora und ihr Ehemann, ein Zahnarzt, nach Ausschwitz deportiert wurden und dort starben. Für den letzten freiwilligen Wohnsitz des Paares in Berlin wurden die Stolpersteine bereits beantragt.

Dem größten Teil der Familie gelang die Flucht, zunächst nach Shanghai und später in die USA. Über diesen Teil der Familiengeschichte berichtete June Morall in ihrem Blog. Morrall war die Enkelin von Samuel Marcus, sie verstarb 2010 im US-Bundesstaat Kalifornien. Morrall besuchte in den 1990er Jahren Falkensee und das Haus ihrer Vorfahren. Sie hinterließ leider keinen Hinweis darauf, wo dieses Haus stand, doch verdanken wir ihr die folgende Beschreibung des Hauses:

Haus und Grundstück liegen in der Nähe eines künstlich angelegten Sees. Die Familie, so schreibt Morrall, sei an den Wochenenden singend von einem Bahnhof in der Nähe Falkensees, zum Grundstück flaniert. Besonders auffällig an dem Haus war, dass Samuel Marcus seine Initialen S.M. mit andersfarbigen Ziegeln auf dem Dach ausgelegt hatte.

Kennt jemand dieses Haus oder erinnert sich an eine solche Beschreibung? Die Geschichte der Familie Marcus soll im Heimatjahrbuch von Falkensee ausführlich erzählt werden. Zu wissen, um welches Haus oder Grundstück es sich hier handelt, würde bei der Aufarbeitung der Geschichte immens helfen. Hinweise nimmt die BRAWO-Redaktion Falkensee via E-Mail an redaktion-fks@brawo.de oder telefonisch unter 03322/504034 entgegen.