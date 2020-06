Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf (Freier Autor) Auch bei den deutschen Schülern kommt keiner an den bildgewaltigen Nachrichten vorbei – die Massenproteste, die viele Städte in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch weiße Polizisten erschüttern. Zumal es Solidaritätsdemos auch schon hierzulande gab und es gerade überwiegend Angehörige der jungen Generation sind, die das Thema rassistischer Vorurteile und Diskriminierung jenseits wie diesseits des Atlantiks neu ins öffentliche Bewusstsein gerückt haben.

Den zahlreichen Fragen, die märkische Jugendlichen von 17, 18 Jahren dazu und zur generellen Lebenswelt in den USA bewegen, stellte sich am Freitagmorgen David Mees bei seinem Besuch in der Petershagener FAWZ-Schule. Der Austausch zwischen dem Kulturattaché der US-Botschaft im nahen Berlin und den in der Aula noch mit geltendem Mindestabstand versammelten Zwölftklässlern war geprägt durch große Offenheit auf beiden Seiten und das Bemühen, es sich im Umgang mit einem sehr komplexen und in den Ursprüngen mehrere Jahrhunderte zurückreichenden Thema bei Antworten nicht zu einfach zu machen.

In seinen einführenden Worten widmete sich der Botschaftsvertreter auch der Terminologie. In seiner Heimat sei es vollkommen in Ordnung, synonym von People of Color, Afroamericans oder Black Persons zu sprechen. Ebenso sei das englische Wort Race in der Debatte dort allgemein üblich, während man sich in Deutschland aus nachvollziehbaren geschichtlichen Gründen mit der übersetzten Entsprechung schwer tue. Wertvoller Impuls war in seinem Prolog überdies der historische Abriss. Mees erinnerte an die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King und die Massenproteste, die es 1968 nach der Ermordung dieser Ikone des Kampfes um schwarze Gleichberechtigung gab. Es sei letztlich auch keine Überraschung, fügte er mit eher persönlicher Note hinzu, dass nun nach dem Tod Floyds, ausgelöst durch das fast neun Minuten lange Knien eines weißen Polizisten auf dem Körper des 46-Jährigen, in dieser Traditionslinie eine neue Protestwelle angerollt sei und viele sagten: "Es reicht."

401 Jahre ist es her, seit im August 1619 von Virginia aus das Sklavenhalter-Regime in den USA begann, so der weitere kurze Geschichtsexkurs. Und selbst der dritte Präsident Thomas Jefferson, der 1776 in der Unabhängigkeitserklärung bürgerliche Freiheiten festschrieb, berichtet Mees den Schülern, sei noch überzeugter Sklavenhalter gewesen. Selbst nach dem, was 1968 am Ende erkämpft wurde, habe eine andere Art der Diskriminierung noch angehalten – weshalb bei den aktuellen Protesten die Teilnehmenden eben systemische Veränderungen forderten.

Sind die Unruhen damals und heute vergleichbar?, wollte einer der Schüler von dem Gast wissen. Nur bedingt, lautete die Antwort. Zumindest bisher seien die aktuellen Proteste zumeist friedlich. Es gebe zwar Einzelne, die auf Krawall aus seien oder aus überschäumender Wut Geschäfte in Brand setzten. Doch die Masse der Demonstrierenden hält Mees für friedfertige Bürger, die gleichwohl gravierende Kritik an Missständen vorbringen wollen.

Mehrfach kamen die angehenden Abiturienten in Petershagen in ihren Fragen und Äußerungen auf das umstrittene Thema privater Waffenbesitz in den USA zu sprechen. Das sei in der Tat ein heißes Eisen, wollte Mees nicht verhehlen. Er persönlich trage zwar keine, wisse aber von vielen seiner Landsleute, dass diese den zweiten Verfassungszusatz, wo das Grundrecht festgeschrieben ist, bis aufs Äußerste verteidigen würden. Gleich führe die weite Verbreitung von Waffen in der Gesellschaft zu vermehrtem Einsatz, und es gebe sogar Statistiken, dass private Waffenträger eher Gefahr liefen, getötet zu werden.

Reformdruck bei der Polizei

Überlegenswert sei durchaus, ob man zu jedem Krisenfall unbedingt wie bisher bewaffnete Polizisten losschicken müsse oder nicht vielleicht ein Sozialarbeiter geeigneter wäre, sagte der Gast auf die Frage eines Mädchens bezüglich der Forderung von Demonstranten, das Polizeisystem als solches zu überdenken. Freimütig setzte sich Mees auch bei Nachfragen zu Ungerechtigkeiten im Bildungssystem – noble Privatschulen einer-, unterfinanzierte öffentliche Schulen gerade in Armenvierteln mit oft hohem Bevölkerungsanteil Schwarzer andererseits – und anderen Aspekten auseinander. Allerdings machte er deutlich, dass es in Sachen Besteuerung, Sozialsysteme und Finanzierung von Staatsseite eben große Unterschiede zwischen den USA und Deutschland gebe.

"Ich fand es toll, dass er hier war und alle Fragen so ausführlich beantwortet hat. Vieles war vielleicht nicht ganz neu, aber er hat es vertieft", zog Anna-Lena Engelhardt eine positive Bilanz des Gesprächs. "Wir alle entwickeln bestimmte Stereotype", gab Mees den Jugendlichen noch mit. Doch beispielsweise Reisen bilde, und im Austausch mit anderen Menschen lasse sich schnell so manches Vorurteil über Länder oder Gruppen erschüttern, sagte der Diplomat, der u. a. frühere Stationen in Pakistan, Afghanistan und Indien hatte.