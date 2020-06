Thorsten Pifan

Lychen (MOZ) Gefahrgut-Alarm für die Kreisfeuerwehr der Uckermark: Auch die Kameraden aus Schwedt mussten in die Flößerstadt Lychen ausrücken. Dort war im Wasser eine Gasflasche gefunden worden. Der Inhalt: unbekannt. Und so wurden die Experten der Feuerwehr Schwedt um 6.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen.

Mit im Team war auch Brandschützer Alexander Trenn, der als eine zusätzliche ehrenamtliche Tätigkeit Fachberater für Gefahrstofflagen ist. Und der Verdacht, dass bei Lychen nicht alles mit rechten Dingen zugeht, den musste man schon haben. Denn noch zu DDR-Zeiten war der idyllisch gelegene Ort fest in russischer Hand. Es gab in Lychen eine Heilstätte und entsprechend viel Ausrüstung aus der Sowjetunion – ganz sicher auch Gasflaschen. Daher müssen die Retter heute immer damit rechnen, dass irgendjemand aus unterschiedlichen Motiven solch eine Gasflasche mit Absicht versenkt hat.

Wie bei solchen Einsätzen üblich, trafen sich die Kräfte an einem Sammelplatz und schlugen sich dann zum Fundort durch. "Vom Ufer war die Gasflasche deutlich zu erkennen. Sie lag nur wenige Zentimeter tief im Wasser", schilderte Trenn seine Eindrücke. Was die Flasche enthielt, das war nicht auf den ersten Blick zu erkennen, nur, dass sie offenbar schon länger im Wasser lag. Folglich blieb den Kameraden der Feuerwehr nichts anderes übrig, als sich die Angelegenheit – oder besser: die Flasche – aus der Nähe zu betrachten. Zwei Männer schlüpften in die vorhandenen Wathosen und sprangen in den See. Dort näherten sie sich vorsichtig dem Fund. Sie tasteten die Flasche ab. Offenbar war sie vollständig, der Boden und das Ventil waren vorhanden.

Also folgte der nächste Schritt. Beherzt und mit einem ordentlichen Ruck stellten die beiden Männer die Flasche auf und hievten sie anschließend an Land.

Trenn erzählte: "Dann ging es sehr schnell, ein bisschen Werkzeug und vorsichtig wurde das Ventil unter Vorsichtsmaßnahmen gelöst. Beim Bewegen schien es schon, als sei Wasser in der Flasche. Also raus mit dem Ventil." Kreisbrandmeister Tony Zillmer als Atemschutzgerätewart hatte das richtige Händchen und schnell war klar: Flasche leer, keine Gefahr!

"Trotzdem war es gut, dass wir die Lage geklärt haben und das mit aller Vorsicht", resümierte Trenn. Denn solch eine Flasche unbekannter Herkunft und mit unbekanntem Inhalt könne immer eine Gefahr darstellen. Während die Feuerwehrleute aus Schwedt nach dem Einsatz und einer ordentlichen Stärkung den Rückweg antraten, wartete auf Alexander Trenn schon der nächste Auftrag.

Hilfe bei Chemie-Einsatz

"Noch während wir in Lychen gewesen sind, habe ich einen Anruf von einem Einsatzleiter bekommen, der in der Feldberger Seenlandschaft einen Gefahrgut-Einsatz hatte", sagte Trenn. In seiner ehrenamtlichen Funktion als Fachberater für Gefahrstofflagen leistet der Brandenburger zuweilen auch Nachbarschaftshilfe in Mecklenburg-Vorpommern.

Trenn ist dann umgehend ins benachbarte Bundesland gefahren. Das war die einfachste Lösung, um dort tatkräftig zu helfen. Der Einsatzort lag in einem ehemaligen Heizkraftwerk. Dort hatte ein Spaziergänger eine offene Tür vorgefunden und dahinter unterschiedliche Chemikalien entdeckt. "Der Einsatzleiter hat mich dann zur Lagebeurteilung dazu gebeten", erklärte Trenn.