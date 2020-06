Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jahrelang hat sich nichts getan an der Schleusenbrücke. Die Überführung über den Oder-Spree-Kanal an der Zwillingsschachtschleuse wurde immer maroder. Inzwischen ist sie für Lastwagen und Busse gesperrt. Doch nun tut sich eine realistische Perspektive auf, dass das marode Bauwerk tatsächlich erneuert wird.

Bis Mittwoch lief das europaweite Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen, der erste Schritt auf dem Weg zu einem Neubau. Inhalt der Planung wird unter anderem sein, in welcher Form die Brücke neu gebaut wird. Momentan ist sie noch mit der Zwillingsschachtschleuse verbunden.

Das zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Berlin hatte zu Beginn des vergangenen Jahres noch prognostiziert, dass es noch in diesem Jahr zur Ausschreibung der Bauleistungen kommen soll. Daraus wird wohl nichts. Realistisch ist wohl das kommende Jahr. Und dann, so lautete die Prognose im vergangenen Jahr, dürfte es noch einmal eineinhalb bis zwei Jahre dauern, bis tatsächlich eine neue Brücke entstanden ist, die auch wieder von Lastwangen und Bussen überquert werden kann, die aber auch dem üblichen Straßenquerschnitt entsprechen wird.

Dass sich so lange an der Brücke nichts getan hat, lag auch am Kompetenzgerangel. Denn es war nicht klar, wer für die Finanzierung eines Neubaus aufkommen muss, das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin, weil die Brücke über den Oder-Spree-Kanal führt, oder der Landesbetrieb für Straßenwesen, weil die Überführung Bestandteil der Landesstraße 372 ist. Das ist geklärt: Das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin übernimmt die Bau- und Genehmigungsplanung sowie auch die Baudurchführung für einen lagegleichen Ersatzneubau der Schleusenbrücke, hieß es im vergangenen Jahr.

Dafür ist auch das Geld vorhanden, auch wenn sich jetzt schon abzeichnet, dass das Bauwerk wohl deutlich teurer wird, als noch zu Beginn des vergangenen Jahres angenommen. Damals war von 2,5 Millionen Euro die Rede, wobei es hieß, dass es sich um eine Schätzung handele, die erst noch im Zuge der Bau- und Genehmigungsplanung überprüft werden müsse. In den Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistungen ist davon allerdings schon nicht mehr die Rede, vielmehr heißt es: "Das Bauvolumen für den Ersatzneubau wird bei zirka drei Millionen Euro brutto inklusive Nebenleistungen eingeordnet."

Auch der Landesbetrieb will offensichtlich an dem sehr schlechten Zustand der L372 etwas machen, die in Eisenhüttenstadt vom Kreisel der B112 nach Neuzelle über die Straße Unterschleuse, die Schleusenbrücke über die Gubener-, Frankfurter- sowie Berliner Straße in Fürstenberg führt. "In Eisenhüttenstadt bereiten wir die Deckeninstandsetzung im Zuge der L372 vor. Wir werden noch in diesem Jahr mit der Planung beginnen. Voraussichtlich 2022 wird der Baubeginn sein", teilte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebes für Straßenwesen auf Anfrage mit.

Derweil ist das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin bei einem Brückenprojekt, das derzeit in Eisenhüttenstadt realisiert wird, mächtig in Verzug. Seit März des vergangenen Jahres wird die sogenannte Diehloer Brücke, die Verbindung zwischen dem VI. Wohnkomplex und dem Naherholungsgebiet Insel über den Oder-Spree-Kanal saniert.

Ursprünglich sollte die Maßnahme und damit auch die Sperrung der Fußgängerbrücke im Dezember des vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Dann wurde der März dieses Jahres anvisiert. So stand es auch auf dem Baustellenschild, das inzwischen abmontiert wurde. Zwischenzeitlich war von Juni die Rede. Auf Anfrage wollte sich das Amt kürzlich auf kein konkretes Datum festlegen. Nun teil die Stadtverwaltung mit, dass mit einer Freigabe Ende Juli beziehungsweise Anfang August zu rechnen sei.