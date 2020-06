Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Um das stark sanierungsbedürftige ehemalige Finanzamt in der Wriezener Straße in Bad Freienwalde leer ziehen und verkaufen zu können, hatte der Landrat dem Kreistag drei Umzugsvarianten vorgestellt und einen Umzug der 20 Verwaltungsmitarbeiter in ein Gebäude in der Wriezener Gartenstraße 9 favorisiert. Zur Kreistagssitzung zog Landrat Gernot Schmidt (SPD) diese Vorlage überraschend zurück. Grund war ein Angebot des Bad Freienwalder Bürgermeisters, das ihn noch am Tag der Kreistagssitzung erreicht hatte.

Bereits im Vorfeld dieser Sitzung hatte es aus der Fraktion Die Linke Kritik an den Umzugsplänen gegeben. Monika Huschenbett, sie leitet den Wirtschaftsausschuss des Kreistages, kritisierte die weitere Dezentralisierung und die Verlagerung nach Wriezen als Verschlechterung für die Bürger. Wriezen sei schlechter erreichbar als Bad Freienwalde. Zudem bleibe unklar, wo die Mitarbeiter der Volkshochschule und Erwachsenenbildung bleiben sollen. Auch der Umzug von Mitarbeitern des Jobcenters nach Seelow und Strausberg sei eine zusätzliche Belastung für die Bürger.

Zwischenlösung angeboten

Der Landrat hatte vorgeschlagen, das nur die Mitarbeiter des Jobcenters mit kundenrelevanten Aufgaben in der Kurstadt bleiben und künftig im Arbeitsamtsgebäude arbeiten sollten. Hinzu komme, so Monika Huschenbett, dass auch das Bürobäude in der Wriezener Gartenstraße 9 sanierungsbedürftig sei. Zudem seien die Räumlichkeiten dort knapp bemessen. Sie schlug eine Sanierung des kreiseigenen ehemaligen Finanzamtes vor. In der Kreistagssitzung erklärte Linken-Fraktionschef Uwe Salzwedel, dass dies bislang lediglich die Position von Monika Huschenbett sei.

Bad Freienwaldes Bürgermeisters Ralf Lehmann hat am Mittwoch dem Kreis angeboten. Räumlichkeiten in der Amtsstraße 4, dem denkmalgeschützten Oberbarnimer Kreishaus, zu mieten. Dieser Gebäudekomplex hatte in jüngster Vergangenheit häufiger den Besitzer gewechselt. Zunächst hatte es der Kreis an eine Privatperson verkauft. Die Kurstadt erwarb es von dem Käufer, allerdings für einen viel höheren Preis. Nun will die Stadt das Gebäude wieder an einen Investor verkaufen, der langfristig plant, daraus ein Hotel zu machen. Dies entspricht auch einem Exposé der Stadt und dem Kurstadtkonzept.

Der Landrat hatte am Freitag ein Gespräch mit dem künftigen Eigentümer. Dabei ging es um die Frage, wie lange der Kreis dort Büros nutzen kann. Denn zunächst will der Investor die Landratsvilla sanieren. "Das Gespräch war gut. Wir müssen uns die Räume dort erst ansehen. Nun kommt es auf die Entscheidung der Bad Freienwalder Stadtverordneten an", erklärte der Beigeordnete des Landrates, Rainer Schinkel, am Freitag auf Nachfrage.