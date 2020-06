Thomas Berger

Trampe/Harnekop (MOZ) In solchen Zeiten erweist sich, ob man Freunde hat", sagt der Mann, den viele mehr als Carl von Breydin denn unter seinem bürgerlichen Namen Karl-Heinz Wendorff kennen. Mit dem Satz meint der Liederdichter, Sänger, Moderator und Entertainer die Corona-Krise. Seit nunmehr drei Monaten hält die Pandemie auch die Menschen hierzulande in Atem. Und obwohl mit der jüngsten Lockerungswelle in vielen Teilen des Alltag scheinbar wieder Normalität herrscht, haben es gerade die Kulturschaffenden im weitesten Sinne und alle, die von Veranstaltungen leben, noch schwer. Besonders, wenn abseits weggebrochener Einnahmen Fixkosten weiterlaufen.

So wie bei Yvonne und Knut Muderack vom Tigerhof in Harnekop, deren zwei verbliebenen Raubkatzen Tonga und Mausi eben ihr Futter benötigen – und nicht gerade wenig. Bereits mehrfach hatten Menschen aus Ort und Umgebung das gestandene Zirkuspaar in den vergangenen Wochen mit Spendenaktionen unterstützt. Hilfe etwas anderer Art kommt nun ebenfalls von dem in Trampe lebenden Carl von Breydin: Er hat für Muderacks, ihre tierischen Mitbewohner sowie Harnekop insgesamt ein Lied geschrieben. Knapp 1000 Aufrufe hat dies bereits auf Facebook, weitere Bekannte aus der Zirkusszene von Probst bis William haben sich schon dafür begeistert.

Wendorff imponiert, was das Paar auf dem Grundstück der ehemaligen Traktorenstation am Harnekoper Ortseingang über die vergangenen Jahre aufgebaut hat. Zu einer der Veranstaltungen dort war er selbst schon als Gast im Programm dabei. Zudem kennt er, der früher selbst mit einer Hundeshow aufgetreten ist, die gestandene Zirkusfamilie Samel, der Yvonne Muderack entstammt, schon seit den 1980-er Jahren. "Eine langjährige Freundschaft, die damals mit den Eltern Erhard und Christiane begann." Letztere, 2018 gestorben, ist vielen Ostdeutschen noch von den Auftritten mit ihren Affen und als letzte Aeros-Chefin in Erinnerung, als sie in den Neunzigern diesen Teil des früheren DDR-Staatszirkus wiederbeleben wollte. Christiane Muderacks Schwester Anett haben Wendorff und seine Frau Dagmar, wie sich die beiden lebhaft erinnern, bereits mit 14 erlebt, als die damals Halbwüchsige eine Nummer mit Tauben hatte. Bruder Knut Samel wiederum, üblicherweise mit den Tieren seiner "Rollenden Arche" von Kinderfesten bis zu Seniorenheimen unterwegs und derzeit infolge Corona ebenfalls in seinem Wirken lahmgelegt, freute sich bei der Präsentation des Spenden-Songs in Harnekop am Pfingstwochenende, dass auch Schweinchen Olaf in einer Textzeile Erwähnung fand. Genauso wie Muderacks ebenfalls zirkuserprobte Hündin Melli.

Auf Zusammenhalt komme es an, sagen Wendorffs, die dieser Tage zumeist in ihrem idyllischen Gartenparadies in Trampe sitzen, wo im Teich Seerosen blühen und auch eine Ringelnatter vorbeischaut. Seinen letzten Auftritt vor dem Corona-Lockdown hatte Carl von Breydin, dessen Frau ihm bei Auftritten seit nunmehr 40 Jahren an der Technik zur Seite steht, im März. Seither war Pause, für 9. August hat er nun wieder einen Termin zu stehen: Da ist er, den Ältere noch als Moderator der DDR-Sendung "Medizin nach Noten" kennen, in Ribbeck im Havelland für ein Kindersportprogramm gebucht.

Fotoausstellung in Schwedt

Zudem hat das Paar als gemeinsames neues Hobby die Fotografie für sich entdeckt. Eine Ausstellung mit 45 Bildern, vor allem Landschaften, ist ab Montag einen Monat lang bis zum 22. Juli im Oder-Center Schwedt zu sehen. Dort im Einkaufszentrum machen Wendorffs seit drei Jahren sonst auch einmal monatlich die Bingo-Show mit Senioren. Carl von Beydin hofft, dass es damit bald wieder losgehen kann. Ebenso wie darauf, im November wieder zu Veranstaltungen auf der Skisprunganlage in Bad Freienwalde sein zu können. Und in der Kurstadt ist er ebenso schon im Moorbad mit einem Schlagerprogramm in Aktion getreten.

Däumchen dreht der 73-Jährige auch in Corona-Zeiten nicht. Dankeschön-Lieder hat er für Supermarkt-Verkäuferin und Pflegekräfte geschrieben. Und beim Song für den Tigerhof waren passende Melodie und der Text ebenfalls schnell fertig. Die Verbindungen Wendorffs nach Harnekop sind vielfältig. Von "Mellis kleine Farm" dort stammen auch zwei der fünf Hunde des Paares.