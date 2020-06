An historischer Stelle um 1938: der Brunnen © Foto: Jörg Kotterba

Freude bei der Handwerkskammer über den sanierten Brunnen: Uwe Hoppe (von links), Wolf-Harald Krüger, Jörg Lehmann, Stephan Golz und Ulrich Zimmermann. Ein 83 Jahre alter Brunnen kehrt auf den Innenhof der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) an seinen ehemaligen Platz zurück. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (Freier Mitarbeiter) "Handwerk ist Werk der Hand, beseelt vom Herzen, geleitet vom Verstand". Mit diesem Goethe-Zitat versehen und in voller Schönheit steht seit wenigen Tagen der 83 Jahre alte und nun aufwändig sanierte Handwerkerbrunnen auf dem Innenhof der Handwerkskammer (HWK) an der Spiekerstraße in Frankfurt (Oder).

Ein Wasser sprudelndes Kunstwerk mit einem ästhetisch aussehenden Brunnenbecken. Darin thront ein etwa ein Meter hohes Postament aus Muschelkalk. Auf den vier Seiten dieses runden Unterbaus wird Jahrhunderte altes Handwerk dargestellt. Ein Schmied, ein Tischler, ein Bäcker und ein Schuster sind mit ihren charakteristischen Tätigkeiten figürlich aus dem Stein herausgeschlagen. Von der kleinen Fontäne sprudelt das kostbare Nass in die obere Brunnenschale und dann aus den vier zwischen den Bildern angebrachten Wasserspeiern in das Brunnenbecken.

Frankfurter Brunnen im Krieg stark zerstört

"Ein wunderschöner Anblick und eine willkommene Tränke für Vögel", meint am Donnerstag Kammerpräsident Wolf-Harald Krüger begeistert. Im 120. Jahr der Gründung der Handwerkskammer zeige auch dieser Brunnen, "was das Handwerk alles leisten kann." Der Brunnen entstand 1937 in der Werkstatt des Frankfurter Steinmetzmeisters Georg Fürstenberg und wurde im Rahmen der Neugestaltung von Lehrwerkstätten und Diensträumen der Handwerkskammer aufgestellt.

Zur Neugestaltung des Areals gehörte damals eine Parkanlage, die sich an der Stelle des heutigen HWK-Innenhofs befand. Nach Kriegsende wurde der Brunnen von herabstürzenden Trümmern stark beschädigt und galt über Jahrzehnte als verschollen. Der Müllroser Bauunternehmer Ulrich Zimmer entdeckte das marode Stück. Es wurde im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) am Frankfurter Erlengrund unter Anleitung von Stephan Golz saniert. Die Endmontage erfolgte vor knapp vier Wochen auf dem HWK-Innenhof.

Einweihung des Frankfurter Brunnens ist am 26. August

"Der Transport der schweren Einzelelemente mit Lkw und Kran zur Spiekerstraße war ein Abenteuer", berichtet ÜAZ-Leiter Jörg Lehmann. Allein das Brunnenbecken wiegt 5,5 Tonnen, das Postament bringt 1500 Kilogramm auf die Waage, der obere Brunnenring 200 Kilo. "Von dort werden stündlich etwa 60 Liter Wasser ausgespuckt. Wir bauten eine Umwälzpumpe ein, die von sieben bis 20 Uhr arbeitet. Eine Attraktion sind Bodenstrahler, die den Brunnen in den Abendstunden verschönern", ergänzt Ulrich Zimmer. Er hat sich im "Projekt Handwerkerbrunnen" genauso engagiert wie das ÜAZ, Familie Kottke und die Unternehmen Fassaden-Profi Berthold, Modellbau Stein, Jens Zimmer HLS, Elektro-Schneider und Nowka + Forster.

Offiziell eingeweiht wird der Brunnen nach der HWK-Vollversamlung am 26. August. "Die Einweihung war für den 10. April geplant, das exakte Gründungsdatum der Handwerkskammer vor 120 Jahren. Aber der 10. fiel auf den Karfreitag. Als wir uns für den 17. April entschieden hatten, überholte uns die Corona-Krise", blickt HWK-Hauptgeschäftsführer Uwe Hoppe zurück. Auch er freut sich über dieses "schöne Stück Handwerks-Geschichte." Viele steinerne Zeugen der Brüder Georg und Wilhelm Fürstenberg leben in Frankfurt neben dem Handwerkerbrunnen weiter, so der Uhrenbrunnen auf dem Leipziger Platz, die Heilige Barbara auf dem Hof des Junkerhauses und das Luther-Denkmal im Lutherstift.