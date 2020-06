MOZ

Zempow (MOZ) Das Wirtschaftsministerium Brandenburg fördert den Dorfkulturverein Zempow mit Lottomitteln in Höhe von 12 000 Euro. Der Verein hat das traditionsreiche Autokino im Dorf zu neuem Leben erweckt. Zuvor musste die Leinwand in Stand gesetzt werden. Die Kosten dafür sowie für die Beratungsleistungen für die Wiederaufnahme des Betriebes wurden durch die Unterstützung des Ministeriums gedeckt.

"Mit der Instandsetzung der Kinoleinwand hat der Dorfkulturverein Zempow seinen Beitrag dazu geleistet, ein Stück filmkulturelle Geschichte der Region zu bewahren", betont Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). "Im Ergebnis ist damit ein weiteres attraktives Kulturangebot entstanden, das zur Entwicklung des ländlichen Raumes beiträgt." In vielen kleinen und mittleren Städten Brandenburgs seien Kinos zentrale Kulturorte, so der Minister weiter: "Hier lässt sich Filmkunst erleben, und hier treffen sich die Menschen. Damit stärkt das Kino auch das Miteinander in den Orten."

Das Autokino in Zempow wurde 1977 eröffnet. Es gilt als das erste Kino dieser Art in der DDR. Der Dorfverein engagiert sich bereits seit 2013 für den Erhalt des Freiluftgeländes und nutzt es seit einiger Zeit für verschiedene Kulturveranstaltungen. Die Corona-Krise nutzte der Verein, das Autokino wiederzubeleben.