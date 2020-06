Bärbel Kraemer

Fläming Im Jahr 1910 war es wieder einmal an der Zeit, die "Ordnung über die Erhebung einer Biersteuer" in der Stadtgemeinde Belzig zu aktualisieren. Grundlage derselben war das Kommunalabgabengesetz von 1893. Für die Stadt Belzig war mit der Biersteuer zugleich eine Einnahmequelle verbunden, die schon viel länger sprudelte.

An dieser Stelle soll jedoch über die Neufassung von 1910 berichtet werden, da die Steuer nicht nur von in der Stadtgemeinde gebrautem Gerstensaft, sondern auch von in den Gemeindebezirk eingeführtem Bier erhoben wurde.

In beiden Fällen wurde die Biersteuer auf 65 Pfennig pro Hektoliter festgesetzt. Für so genanntes geringwertigeres Bier mit niedrigerem Alkoholgehalt (Braun-, Dünn- oder Erntebier) wurden 30 Pfennig an Steuern pro Hektoliter festgelegt. Der Steuerberechnung wurde jeweils der Rauminhalt der Gefäße zugrunde gelegt.

Steuerpflicht trat ein, sobald das Bier aus der Brauerei in den freien Verkehr innerhalb des Gemeindebezirks kam, in einen mit der Brauerei gebundenen Ausschank überführt oder in der Brauerei bzw. im Haushalt des so genannten Haustrunkbrauers verbraucht wurde.

Fällig wurde die Steuer für die während eines Monats steuerpflichtig gewordenen Biermengen, jeweils am letzten Tag eines Monats. Spätestens am siebenten Tag danach musste sie bei der Gemeindekasse eingezahlt sein. Das gleiche galt für Bier, dass in den Gemeindebezirk eingeführt wurde.

Eine Befreiung von der Steuerpflicht trat ein, wenn nicht mehr als zwei Liter Bier in die Gemeinde eingeführt oder durch den Gemeindebezirk hindurchgeführt wurde. Ferner für so genanntes Retourbier einer im Gemeindebezirk gelegenen Brauerei, die ihr Gebräu wieder in den Betrieb zurück nahm.

Erklärend heißt es in der aktualisierten Ordnung: "Durchgeführtes Bier ist auch solches, welches auf der Eisenbahn zugeführt, ohne in die Gemeinde eingebracht zu werden, auf dem Bahnhof lagert und demnächst in den Urgebinden weiterbefördert wird."

Auch das ist interessant und erwähnenswert: Die Einfuhr von Bier in den Gemeindebezirk durfte nur in geeichten Gebinden, auf einer Einfuhrstraße (über Landstraßen und Bahnlinien die in Belzig einmündeten) und während der Tageszeit erfolgen.

Als Tageszeit galt von Mai bis September die Zeit von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr; in den Monaten von Oktober bis April die Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Einfuhr von Bier außerhalb dieser Zeit erforderte Ausnahmegenehmigungen.

Wer Bier in den Umlauf brachte oder mit dem Weiterverkauf zu tun hatte, musste ein so genanntes Lagerbuch führen. Darin mussten unter anderem alle gehandelten Biersorten und Mengen notiert werden. Außerdem Tag und Stunde des Empfangs sowie Name und Anschrift des Brauers bzw. Händlers. Stand eine behördliche Kontrolle an, war den Aufsichtsbeamten das Lagerbuch auf Verlangen vorzulegen. Zuwiderhandlungen konnten mit einer Strafe von 3 bis 30 Mark geahndet werden.

Bier, dass nicht für den Eigenverbrauch gebraut wurde, ging in den Handel oder in Gasthöfen und Schankwirtschaften über den Tresen. Auch für diesen Ausschank gab es Regelwerk. So waren Gast- und Schankwirte dafür verantwortlich, dass Trinkgefäße in denen Gästen die Bestellung serviert wurde, sich "in einem durchaus sauberen Zustande befinden". Dazu mussten Gläser oder Krüge "nach Bedarf" gründlich abgescheuert, gebürstet und nachgespült werden. Für die im Geschäftsbetrieb in Gebrauch befindlichen Trinkgefäße galt, dass sie nachgespült werden müssen, bevor sie neu gefüllt werden.

Diese Spülung durfte nur auf ausdrückliches Verlangen von Gästen unterblieben, die aus den von ihnen bereits genutzten Gläsern oder Krügen weiter trinken wollten. Die Spülung der Trinkgefäße hatte wiederum durch vollständiges untertauchen in einem mit Wasser gefüllten Gefäß zu erfolgen. Dieses Spülgefäß musste mindestens täglich einmal gescheuert und gereinigt werden. Das Spülwasser war nach Bedarf, jedoch mindestens dreimal täglich zu erneuern.