Julian Stähle

Zepernick (MOZ) Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag sind zwei Polizisten der Inspektion Barnim schwer verletzt worden. Sie waren gegen 2 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Streifenwagen in einer Kurve der Schönower Straße unweit des Bahnhofes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Männer wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme war die Schönower Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei Barnim waren die beiden Beamten, im Alter von 28 und 30 Jahren, zu einem Einsatz unterwegs. Dabei ging es um einen Einbruch, bei dem die Täter noch vor Ort sein sollten. In der Tat vermeldete die Inspektion am Sonntag eine Einbruchserie in der Nacht zuvor. Danach sollen Unbekannte in mehrere Geschäfte in Bernau und Zepernick eingedrungen sein. Betroffen waren eine Landfleischerei und ein Friseursalon in der Bucher Straße in Zepernick und ein Backwarengeschäft in der Brauerstraße in Bernau. Die Einbrecher hatten es offenbar auf die Tageseinnahmen abgesehen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sichern.