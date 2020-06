Brandenburg an der Havel Pfundskerl und Charakterkater "Dicki" sucht sich seine Menschen aus. Anfangs frustriert in der Tierheimsituation, ließ er nicht jeden an sich heran und demonstrierte seinen Unmut gern auch schon einmal mit vollem Körpereinsatz. Mit Ankunft im Katzenhaus inklusive Frischluft im Außengehege, entspannte sich Dicki zunehmend und zeigte sich von seiner Kuschel-Pummel-Schmuse-Seite.

Der Prachtkerl sucht ihm sympathische Menschen ohne kleine Kinder, die er – einmal in sein Herz geschlossen – auch nicht mehr los lässt. Wie nicht anders zu erwarten, ist seine Gunst gerne auch mit einer ordentlichen Portion Leckerli-Stangen zu gewinnen. Darüber hinaus liebt der stattliche Grautiger ausgiebige Sonnenbäder.

Im neuen Zuhause wünscht sich Dicki daher Freilauf nach der Eingewöhnung und wer weiß, vielleicht darf ja sogar seine beste Freundin und Leidensgefährtin Devil mit ins neue Zuhause ziehen?

Dicki ist geimpft, kastriert und gechipt. Er erblickte etwa im Jahr 2017 das Licht der Welt.