Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Ja, der Marienberg hätte einfach nur eine blühende Kuppe bekommen können. So jedenfalls die Ursprungsidee im BUGA-Vorbereitungsstab 2012. "Doch was hätte uns eine ‚Wechselbepflanzung mit Blumen‘ genutzt? Wir hätten den BUGA-Machern das Geld gegeben und kaum Imagegewinn für die BRAWAG und unsere Stadt gehabt. Wir wollten etwas Nachhaltiges, etwas ganz Besonderes", erinnert sich Weinliebhaber Uwe Müller an die Neuanfänge der Brandenburger Weinanbautradition. Der BRAWAG-Geschäftsführer hatte sich schon vorher für Weinberge und -keller interessiert, "als Weinliebhaber muss man ja wissen, wo der Wein herkommt und wie er entsteht." So kam es zum Entschluss, den Trinkwasserbehälter als Weinberg zu überformen und anzulegen. Realisiert 2013. Er wurde ein echtes Highlight der Bundesgartenschau 2015 und ließ die Jahrhunderte alte Tradition des Weinanbaus am Marienberg auferstehen. Bereits 2014 waren die ersten 20 Kilo geerntet, in 12 Weinflaschen verwandelt, ehrfürchtig verkostet und im BRAWAG-Tresor eingelagert worden. Den ersten großen Erntesegen gab es 2015 – und folgend 1.300 Flaschen Wein. Für 9,50 Euro kam das "Marienbergwasser" in den Verkauf und war nach drei Tagen ausverkauft. Die 4.200 Flaschen vom Jahrgang 2017 hielten ein wenig länger. Die sonnenverwöhnten Trauben vom Jahr 2018 (118 Öchsle !) erhöhten den Alkoholgehalt um 3%, dafür kamen dem "Marienbergwasser" zwei Buchstaben abhanden. Wegen des Weinrechts. Weil die Stadt Brandenburg zum Weingebiet "Brandenburger Landwein" gehöre und der Marienberg eine kleinere geografische Einheit darstelle, dürfe er nicht im Namen erscheinen. Seitdem ist das "Marienb.. gwasser" zu haben, "was allerdings den wenigsten Käufern aufgefallen ist", verrät Uwe Müller. Inzwischen hält er den verflüssigten 2019er Weinsegen in den Händen und ruft den Verkaufsstart für Montag, den 22. Juni 2020, ab 9:00 Uhr aus. Zur Sicherstellung von Abstandsregelungen ist der Wein diesmal nicht im Foyer des Firmensitzes in der Packhofstraße 31 zu haben, sondern nebenan an der Werfthalle. So werden Verkauf und Anstehen zum Freiluftvergnügen und der BRAWAG-Hof bietet in Corona-Zeiten viel Platz für Abstandsflächen und Parkmöglichkeiten. Weinfreunde und Lokalpatrioten können sich laut Müller wieder auf "einen leichten Sommerwein mit schönen Aromen" freuen. Die Cuvée aus Solaris- und Johannitertrauben schmecke nach Pfirsich und Maracuja, habe eine schöne spritzige Säure und einen Alkoholgehalt von 13 %. Unverändert ist der Flaschenpreis: 9,50 Euro.

Die BRAWAG bittet ihre Käufer bevorzugt um Kartenzahlung, aber auch Barzahlung am Automaten im Foyer des StWB/BRAWAG-Verwaltungsgebäudes ist möglich.