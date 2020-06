Thomas Pilz

Oranienburg Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei am Sonnabend auf der Autobahn A 111 nördlich von Berlin mit einem flüchtigen Toyota SUV, der ein britisches Kennzeichen hat. Der 33-jährige Fahrer war zu schnell und rücksichtslos unterwegs. Die Beamten vermuteten bei dem Flüchtigen einen Einfluss von Alkohol oder Drogen. Möglicherweise gab es auch ein illegales Autorennen.

Auf das Anhalte-Signal achtete der Fahrer nicht. Er floh von Reinickendorf über die A 111 bis zum Kreuz Oranienburg. Zivile Einsatzkräfte und Polizeibeamte nahmen sofort die Verfolgung auf. Gestoppt werden konnte der Toyota zwar am Kreuz Oranienburg.Es kam jedoch zu einer Kollision zwischen einem Polizeiauto und dem Pkw des Flüchtenden. Das Besondere: Das Fahrzeug hatte nicht nur ein britisches Kennzeichen. Der Mann am Steuer war, wie sich anschließend herausstellte, ein irischer Staatsbürger. In dem Auto befanden sich sechs Personen.

Die Vermutung, ob Drogen im Spiel waren, bestätigte sich: Bei dem Fahrer wurde Cannabis nachgewiesen, außerdem hatte er 0,44 Promille Alkohol im Blut. Der Mann wurde einstweilen festgenommen, der Führerschein sichergestellt. Verletzte sind nicht zu beklagen, teilt die Polizei mit. Ein Einsatzfahrzeug wurde aber beschädigt. Schadenswert 1 000 Euro.