MOZ

Neuruppin Eine 79-Jährige stand am Sonnabend gegen 0.10 Uhr auf ihrem Balkon an der Neuruppiner Seepromenade, als plötzlich eine Flasche in ihre Richtung geworfen wurde. Die Flasche verfehlte die Frau und zerschellte an der Balkontür, die beschädigt wurde.

Zwei Männer gingen anschließend davon. Die Polizei konnte sie wenig später finden: ganz in der Nähe und versteckt zwischen Fahrzeugen. Es handelte sich um einen betrunkenen 35-Jährigen und einen 29-Jährigen. Beide erhielten einen Platzverweis, der Jüngere wollte dem aber nicht nachkommen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.