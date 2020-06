MOZ

Schwedt (MOZ) Durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurden in der Nacht zum Sonnabend auf einem Firmengelände in der Kunower Straße in Schwedt mehrere Personen festgestellt, die sich dort unberechtigt aufhielten und offensichtlich etwas stehlen wollten. Die aufgeschreckten Einbrecher flüchteten.

Alarmierte Polizeibeamte der Inspektion Uckermark konnten sie noch in der Nähe stellen. Durch das professionelle Auftreten des Sicherheitsdienstmitarbeiters im Zusammenwirken mit der Polizei habe man einen Schaden abwenden können, so ein Polizeisprecher am Sonntag.

Gegen die Personen im Alter zwischen 21 und 51 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet.