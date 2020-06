MOZ

Templin (MOZ) Nach einem Unfallauf der L 23 zwischen Templin und der Abfahrt nach Gandenitz am Sonnabend ist eine Frau gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache waren auf der Straße zwei Autos frontal zusammengeprallt. Einer der beiden Wagen war nach Angaben der Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 61 und 65 Jahren erlitten schwere Verletzungen und wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 65 Jahre alte Frau, die laut Polizei Unfallverursacherin war, erlag zwei Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. An diesem Wochenende war es in der Uckermark zu insgesamt vier schweren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen zudem zwei Personen schwer und zwei weitere schwer verletzt wurden.