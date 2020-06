MOZ

Neuruppin Erneut sind in Neuruppin Wege mit Hakenkreuzen beschmiert worden: Am Freitag wurden die Nazi-Symbole auf dem Geh- und Radweg am Seedamm entdeckt.

Sie hatten eine Größe von rund 50 mal 50 Zentimetern. Die Polizei veranlasste, dass die Schmierereien beseitigt werden. Die Kripo ermittelt.

Erst am vergangenen Montag waren Hakenkreuze auf den Geh- und Radwegen an der Fehrbelliner und der Saarlandstraße entdeckt worden.