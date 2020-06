MOZ

Rüthnick In der Rüthnicker Siedlung "An der Plantage" gerieten in der Nacht zu Sonnabend ein VW und ein Carport in Brand. Das Feuer brach gegen 0.45 Uhr aus ungeklärter Ursache aus.

Der ältere Wagen und der Unterstand brannten komplett nieder. Die Feuerwehr war im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.