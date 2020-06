Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Die Blumenkästen für die Rathausfront werden natürlich auch noch bepflanzt", sagt Bad Belzigs Pressesprecherin Antje Schühlein am Mittwoch der vergangenen Woche. Zu diesem Zeitpunkt ziehen die bereits fertig bepflanzten Blumensäulen vor dem Eingangsportal des Rathauses schon die Aufmerksamkeit auf sich. Geranien und Asparagus spiegeln die Stadtfarben weiß und grün wieder.

Nachdem der Sommerblütenflor für das Rathaus im vergangenen Jahr erstmals in dieser Farbkombination ausgewählt worden war, hält man in 2020 daran fest. In den Jahren zuvor hatten bereits diverse andere Pflanzen und Farbkombinationen das Herz der Vorbeikommenden erfreut.

Geschäftsfrau Anke Horn, die in Bad Belzig das Blumengeschäft "Creative Blütenträume" betreibt, erledigt jeweils die Bepflanzung. Am Donnerstag rückte die Blumenexpertin mit ihrem Team dann abermals am Rathaus an, um die noch fehlenden bepflanzten Blumenkästen auf den Fensterbänken zu platzieren. Insgesamt 90 weiß blühende bayerische Geranien schmücken seitdem die Rathausfront. Üppig blühend versprechen die Pflanzen, die nicht einmal mehr ausgeputzt werden müssen, einen anhaltend blühenden Sommerflor.

Darüber freuen sich wiederum die Verwaltungsmitarbeiter, die den Blütenschmuck vor den Bürofenstern pflegen. Natürlich werden auch die 180 Geranien und Asparaguspflanzen in den beiden Pflanzsäulen vor dem Eingangsportal von ihnen umsorgt. An besonders heißen Sommertagen muss jedenfalls ordentlich gewässert werden.

"Die Farbkombination sieht sehr edel aus", freut sich Antje Schühlein. Bereits im vergangenen Jahr war immer wieder positives Feedback über die Farbwahl an ihr Ohr gedrungen.

Bei der Gelegenheit lohnt ein Blick in die Vergangenheit. 1926 trug das Rathaus der Stadt erstmals ein Blütenkleid. Die "Verschönerungsmaßnahme" war eine der ersten Amtshandlungen des damaligen Bürgermeisters Schlimm - er war erst im März in das Amt eingeführt worden. Schlimm hatte an der Fensterreihe der Oberetage an der Wiesenburger Straße und an der Marktplatzseite Blumenkästen anbringen und mit Petunien bepflanzen lassen. Im Mai jenen Jahres berichtet dann auch das "Zauch-Belziger Kreisblatt" über das Belziger Rathaus im Blumenschmuck. Es heißt: "Der Blumenkranz des Rathauses übt auf das Auge des Beschauers einen sehr schönen Eindruck aus, der sich mit dem Ranken der Pflanzen und dem Entfalten der Blumen noch steigern wird". Diese kleine Verschönerungsmaßnahme mit großer Wirkung wurde vier Wochen später sogar noch erweitert. Im Juni meldete das Kreisblatt: "Nachdem das Rathaus Blumenschmuck erhalten hat, prangt auch der Lichtmast der elektrischen Leitung auf dem Marktplatz im Blumenschmuck. Ein eiserner Korb mit blühenden Geranien ist am oberen Lichtmast angebracht worden. Die Kinder Floras am Rathause und am Kandelaber geben dem Marktplatz ein freundliches Aussehen."