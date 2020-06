Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Dort, wo sich der Mensch zurückgezogenen hat, erobert sich die Natur Stück für Stück ihr Reich zurück. Mit Efeu bewucherte Wände, ins Mauerwerk gewachsene Wurzeln und mit Moos bedeckte Dächer – so in etwa sehen viele der sogenannten "Lost Places" aus, die vor Jahren sich selbst überlassen wurden. Nach und nach verfallen sie und üben wegen des damit einhergehenden Gruselfaktors eine besondere Anziehungskraft auf die Urbexer-Szene aus. Sie verschafften sich – mitunter auch verbotener Weise – Zutritt, machen Fotos und teilen ihre Erlebnisse mit der wachsenden Gemeinschaft an "Lost Places"-Fans.

Zu ihnen zählt auch der Brandenburger Daniel Zimny. Viele kennen den 38-Jährigen als Event-Fotografen. 2003 hat er mit dem Fotografieren auf der Love-Parade in Berlin angefangen. Vor zwei Jahren entdeckte Zimny dann seine Leidenschaft für Lost Places. "Alles begann eigentlich mit einem YouTube-Video mit Bildern aus der Sperrzone des ehemaligen Kernkraftwerkes in Tschernobyl. Das hat mich schon fasziniert. Daraufhin habe ich angefangen, nach ähnlichen Orten in der Brandenburger Umgebung zu recherchieren", erklärt Zimny.

Eine seiner ersten Aufnahmen macht er im ehemaligen Spreepark in Berlin. Außerdem beginnt er, vor Urlauben im Ruhrgebiet nach entsprechenden Plätzen in der Region zu recherchieren. Dabei stößt er auf Immerath, ein Geisterdorf in der Nähe von Mönchengladbach. Seit 2016 wird dieses Dorf zugunsten des Braunkohletagebaus abgerissen. Die Häuser, die noch stehen, sind leer gezogen. "Hier liegt eine apokalyptische Atmosphäre in der Luft, die ich einfangen wollte", so der Anspruch des Fotografen, der in den vergangenen Wochen auch im Brandenburger Umland viel unterwegs war.

"Nach dem Hinweis einer Arbeitskollegin, die von einer angeblich entdeckte Leiche in den einem verlassenen Bunker am ehemaligen Flugplatz Brandenburg-Briest erzählte, habe ich mich aufgemacht, um mir das Gebiet genauer anzugucken", erzählt Zimny. Tatsächlich stößt er in einem ehemaligen FB3-Bunker der Nation Volksarmee auf ein Skelett. Menschlich ist es jedoch nicht. "Ich vermute ein kleines Rehkitz", so Zimny, dem nach eigener Aussage in solchen Momenten das Adrenalin in die Adern schießt. "Ich spüre dann ein richtiges Kribbeln und es steigen tausend Fragen nach der Geschichte des Ortes und dem, was hier passiert ist, in mir auf."

Neben dem Tierskelett findet er bei seiner Tour in den wohl bekanntesten Bunkertyp der DDR rostige Nägel und Dosen, verfallene Möbelstücke und einige Munitionsreste. Darunter, wie er vermutet, auch eine alte Handgranate, die er mit seiner Canon Eos 1300 D einfängt. Auch die mit Graffiti besprühten Wände dokumentiert er.

Gut 10.000 Fotos sind so über die Jahre auf seiner Festplatte gelandet. Einige werden im Nachhinein noch einmal bearbeitet, generell legt Zimny aber Wert darauf, seine Bilder von Anfang an so gut wie möglich zu schießen. Und noch ein Gebot hat er: "Wenn irgendwo ein Verbotsschild steht, dass das Gelände nicht betreten werden darf, halte ich mich daran", so der 38-Jährige, der dabei auch an seine Gesundheit denkt. "Weil die meisten Gebäude seit Jahren verfallen, sind sie nicht selten einsturzgefährdet. Dort auf morsche Treppen oder Balken zu steigen, spare ich mir."

Zu sehen sind Daniel Zimnys Bilder immer aktuell auf www.basicteam.eu/pics/photoshooting/.

