Bärbel Kraemer

Buchholz Erleichterung machte sich in Buchholz bei Niemegk breit, als die Einschränkungen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie zurückgefahren und Gottesdienste wieder erlaubt wurden.

"Damit dürfen wir zu einem festlichen Gottesdienst einladen, in dessen Mittelpunkt unsere Orgel steht", freut sich Annette Benke vom Gemeindekirchenrat. Nach erfolgter Sanierung soll das kostbare Instrument schließlich in würdigem Rahmen seiner Bestimmung übergeben werden.

"Orgelbaumeister Matthias Beckmann und sein Mitarbeiter Axel Bayerl, die unsere Orgel restauriert haben, werden auch dabei sein", so Benke weiter. Mit dem Abschluss der Orgelsanierung ist zugleich auch die letzte "Baustelle" in der Buchholzer Kirche abgearbeitet. In den vergangenen Jahren war das aus dem Jahr 1855 stammende Gebäude umfassend saniert worden. Fast genau so alt ist die noch im Original erhaltene Orgel, die der Niemegker Orgelbaumeister Friedrich Wilhelm Lobbes für die neue Kirche anfertigte.

Erst zweimal - in den Jahren 1946 und 1974 - war die 1880 gebaute Orgel zuvor restauriert worden. An ihren Schöpfer erinnert noch heute eine von ihm hinterlassene Signatur im inneren des Orgelgehäuses. Aber nicht nur er hinterließ eine Spur. In der entgegen gesetzten Ecke der Orgel verewigte sich der Tischlergesell Karl Reinhard Luis Kellner, der vermutlich bei Lobbes tätig war und das Orgelgehäuse baute.

Orgelbaumeister Matthias Beckmann über das Instrument: "Zu keiner Zeit hat jemand die Orgel für veränderungs- und besserungswürdig befunden. Sie traf und trifft damit noch immer den Geschmack der Gemeinde".

Von ihrer Klangschönheit können sich die Besucher des Festgottesdienstes am 27. Juni 2020 überzeugen, wenn Bad Belzigs Kantor Winfried Kuntz das Instrument erklingen lässt.