Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt (Oder) gibt es wieder einen aktiven Corona-Fall. Darüber informierte das Gesundheitsamt Ende der Woche. Es handelt sich damit um die insgesamt 31. laborbestätigte Covid-19-Infektion in der Stadt.

Alle bisher 30 Betroffenen gelten inzwischen wieder als genesen. Zurzeit befinden sich acht Einwohner der Stadt in häuslicher Quarantäne.

Im Land Brandenburg stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder leicht an. Insgesamt gibt es derzeit zirka 130 aktiv Erkrankte. Bis Sonntag waren 3 399 laborbestätigte Covid-19-Fälle erfasst, 170 Menschen starben in Brandenburg an den Folgen der Erkrankung.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.