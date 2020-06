Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Landwirte im Kreis Ostprignitz-Ruppin schauen hoffnungsvoll auf der laufende Jahr 2020 – zumindest im Vergleich zu den Vorjahren. Das liegt daran, dass es in den vergangenen Tagen und Wochen geregnet hat. "Auf jeden Fall ist das Jahr diesbezüglich entspannter als 2019", sagt Maria Mundry, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes (KBV). "Bei vielen Landwirten ist auch wirklich etwas Regen angekommen." Dennoch würden die Niederschläge aus den Jahren 2019 und auch 2018 noch immer in den Böden fehlen. "Die meisten Landwirte sind aber mit dem Wetter bisher recht zufrieden", so Mundry. Die Mehrzahl der Bauern, mit denen sie gesprochen hat, erwarten laut der KBV-Geschäftsführerin eine Ernte, die minimal schlechter ist als der Durchschnitt.

Die landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis sind bisher auch ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, sagt Maria Mundry. Das liege daran, dass es in Ostprignitz-Ruppin nur wenige Saisonarbeiter gibt – anders als beispielsweise in den Nachbarkreisen Oberhavel oder Havelland, wo Erntehelfer aus dem Ausland unter anderem bei der Spargelernte ausgefallen sind. "Die Leute haben während der Krise gemerkt, wie wichtig die Landwirtschaft ist – zum Beispiel, wenn die Regale im Supermarkt leer waren", ist der Eindruck von Maria Mundry. Sie hat das Gefühl, dass die Wertschätzung etwas größer geworden ist.

Vor allem Tierzüchter hätten aber die Folgen der Krise auch direkt zu spüren bekommen: Nach Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen sei die Nachfrage vor allem nach Schweinefleisch stark zurückgegangen. "Dort sind auch die Preise gefallen", sagt Maria Mundry. Einen deutlichen Aufschwung dagegen hätten die Direktvermarkter in Ostprignitz-Ruppin erlebt. Speisekartoffeln aus der Region oder Fleisch direkt vom Bauernhof – das haben die Leute im Kreis gekauft, sagt Maria Mundry. "Die Menschen haben wieder gekocht, das war zu merken."