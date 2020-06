Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Die Grenze ist offen, was auch die Lage in Słubice wieder ins Lot gebracht hat. Auch im Rathaus sind alle Mitarbeiter ins Büro zurückgekehrt. Die MOZ sprach mit Bürgermeister Mariusz Olejniczak über eine erste Bilanz nach Corona.

Herr Olejniczak, wie ist die Stimmung in Bezug auf Corona in Słubice?

Die Stimmung hat sich bedeutend verbessert. Anfangs war sie wirklich schlecht. Die Leute saßen zuhause und haben kein Geld verdient. Oder Arbeitnehmer saßen in Deutschland und konnten nicht nach Hause. Nach dem 4. Mai hat sich die Stimmung schon etwas gebessert, aber nicht komplett. Denn zurück blieben immer noch die Händler auf unseren Märkten, deren Geschäft ja auf Kunden aus Deutschland, nicht nur aus Frankfurt, beruht. Und ihre Erwartung war, dass die Grenze so schnell wie möglich öffnet. Lange Wochen mussten sie sich gedulden. Aber wir müssen weiterhin vorsichtig sein, Abstand halten und die Maskenpflicht auch auf Märkten und in Geschäften einhalten. Viele haben das schon vergessen.

Gab es Pleiten unter den vielen Kleinunternemern?

Es gab keine gehäufte Aufgabe von Geschäften oder gewerblicher Tätigkeit. Die meisten machen weiter, wobei in in einzelnen Fällen Marktstände zugemacht haben, zumindest auf dem kleinen Basar. Sichtbare negative Folgen hatte Corona nicht, aber mit Sicherheit sind die Privathaushalte ein Stück ärmer geworden.

Die Stadt hat den Händlern ein wenig unter die Arme gegriffen.

Ja, wir haben die Pacht für die Händler zu 90 Prozent erlassen. Erst für zwei Monate, nun haben wir das für einen weiteren Monat, bis Ende Juni, ausgeweitet. Aber das war nur für die Gewerbetreibenden, die von der Gemeinde Grundstücke pachten. Außer den Markthändlern sind das aber nicht viele, nur ein gutes Dutzend, die für Gelände für Biergärten oder für Parkplätze pachten. Wir haben außerdem im Stadtrat für die Zeit bis Ende September Stundungen für Steuern beschlossen, die Gewerbetreibende zahlen.

Wie schlägt sich das im städtischen Haushalt nieder?

Nach ersten Schätzungen wird es etwa eine halbe Million Złoty an Verlusten durch Pachtnachlässe geben. Anfang Juli wissen wir das genauer. Dann wissen wir auch, wieviel geringer die Einnahmen über die Einkommenssteuer ausfallen. Das sind im Moment bereits eine Million Złoty, aber bis Ende Juni wird das sicherlich noch mehr sein.

Muss die Stadt vor diesem Hintergrund nun auf geplante Investitionen verzichten?

Bisher konnten wir Gelder so umschichten, dass wir auf keine Vorhaben verzichten müssen. Wir planen einiges, zum Beispiel beim Straßenbau. Seit vergangener Woche werden für 600 000 Złoty Straßen in der Gemeinde ausgebessert. Die Schulsporthalle wird bald fertig sein, der Bau einer weiteren Turnhalle beginnt dieses Jahr. Zwei neue Spielplätze haben wir gerade eingeweiht. Mal sehen, wie die zweite Jahreshälfte wird.

Eine große Investition ist der Bau des Kleistturms, der Ihrer Stadt drei Millionen Złoty kostet, deutlich mehr als ursprünglich geplant. Wie geht es damit nun weiter?

Der Bau hat noch nicht begonnen. Im Moment warten wir auf ein Zusatzdokument zur Baugenehmigung vom Landratsamt. Das hat damit zu tun, dass wir nochmal Änderungen am Projekt vorgenommen haben. Wir haben es an die jetzige Situation nach Corona angepasst und warten auf die Genehmigung aus Potsdam, weil wir vom Land die EU-Fördermittel erhalten.

Anwohner haben Widerspruch gegen das Bauvorhaben eingereicht. Und auch sonst trifft man kaum Słubicer, die den Turm wirklich wollen.

Die Anwohner, die in der Nähe der Baustelle wohnen, haben das Recht zu klagen und ich verstehe das gut. Ich denke, das Projekt wurde bisher nicht so gut präsentiert. Die Leute haben den Eindruck, da entsteht ein Betonungetüm. Ich glaube aber, das wird ein schöner Ausflugsort mit Spielplatz, Spazierwegen, Bänken und Möglichkeiten, Sport zu treiben. Wir wollen auch die Ruinen des alten gesprengten Turms ausstellen. Das soll nicht nur ein Ziel für die Einheimischen sein, auch für Besucher des Basars. Wenn alles fertig ist, glaube ich, wird das auch den Słubicern gefallen.

Nochmal zu Corona: Wenn sich die Ansteckungsgefahr wieder erhöhen sollte, wären dann erneut Grenzkontrollen geboten, um das Virus zu bekämpfen?

Es heißt, im Herbst kann die Pandemie zurückkommen und natürlich ist meine Rolle auch, die Słubicer Bevölkerung zu schützen. Ich würde sehr wollen, dass wir nicht nochmal in diese Situation kommen. Wir haben gesehen, was das für Schwierigkeiten für unsere beiden Städte bedeutet. Sie sind wie ein Organismus. Die Słubicer und Frankfurter bewegen sich im Alltag auf beiden Seiten des Flusses wie in zwei Stadtteilen. Die Grenzposten auf der Brücke gaben uns das Gefühl, dass unsere Freiheit eingeschränkt ist.

Hat die Einschränkung des Grenzverkehrs geholfen, das Virus zu bekämpfen?

Zu einem gewissen Grad wohl ja. Denn was in den ersten Tagen nach Einführung der Grenzkontrollen in Europa hier auf den Brücken in Słubice und Swiecko los war, darüber waren die Grenzpolizisten, aber auch Bewohner entsetzt. Massenweise kamen Reisende und Arbeitende aus dem Ausland zurück. Mit Zügen kamen sie nach Frankfurt und wanderten mit Koffern durch die Stadt und standen in langen Schlangen auf der Brücke. Leute in Słubice hatten Angst, dass die Reisenden das Virus mitbringen. Zum Glück kam es dann nicht zu verstärkten Infektionen. Ich denke, wir sind nun in der Lage mit der Pandemie fertig zu werden durch Einschränkungen auf beiden Seiten, aber ohne die Grenze zu schließen. Doch dafür brauchen wir den guten Willen aller Einwohner, sich auch an diese Regeln zu halten.

Sehen Sie eine Chance, dass Słubice und Frankfurt sich einen Status erkämpfen, der ihnen ein Mitspracherecht bei solchen nationalen Entscheidungen erlaubt?

Das wird sehr schwierig. Allerdings hat sich schon bei den letzten Verordnungen gezeigt, dass man uns in Warschau und Berlin nun auf dem Schirm hat und versteht, dass wir über die Grenze und wieder zurück müssen – zur Arbeit, zur Schule, zum Arzt. Der Kontakt mit unserem Wojewoden war gut, er hat unsere Anliegen in Warschau vorgetragen. Die haben jetzt verstanden, dass an der Grenze städtische Organismen gewachsen sind, die bei solchen Entscheidungen spezielle Lösungen brauchen.