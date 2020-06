Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Fünf neue Fälle von Covid-19 registrierte das Barnimer Gesundheitsamt am Wochenende. Am Sonntag vermeldete das Landratsamt damit insgesamt 427 positiv auf das Coronavirus Getestete seit Ausbruch der Pandemie. Die fünf Neuinfektionen traten allesamt im Niederbarnim auf: eine in Bernau, zwei in Werneuchen sowie zwei in Wandlitz.

Damit hat sich die Zahl der aktuell Erkrankten auf 18 im Kreis erhöht. Im Oberbarnim gibt es derzeit keine Patienten. Gestiegen ist ebenso der Zahl der Personen in Quarantäne. Momentan müssen 31 Barnimer das Haus hüten. 380 Personen haben unterdessen die Krankheit überstanden.

29 Männer und Frauen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Am stärksten betroffen war und ist Bernau.

