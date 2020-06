Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Künstler auf der Sommerbühne im Weihnachtsdorf locken stets bis September das Publikum an, das nach Abwechslung, romantischer Besinnung oder Tanzvergnügen lechzt. Den Anfang machte am Donnnerstag das Duo Collec Tiv. Georg Hunkel und Lutz Friedel verstehen sich als Musiker, Dichter, Kunstmaler, sie sind Multiinstrumentalisten. Ihre Moderationen, die schon mal länger als das darauffolgende Stück dauern können, sind mit Kalauern der norddeutschen Art gespickt, sie bauen geschickt das Geschehen vor der Bühne mit in ihr Programm ein. So am Donnerstag, als ein etwa vierjähriges Mädchen den Spendenhut inspizierte; die Musiker forderten es auf, das Portemonnaie von Mama zu holen und die Börse dort auszukippen. Ohne Rücksicht auf die "Großen Meister der Zunft" vermischen sie Udo L: "Ich mach mein Ding" mit dem Sunshine Reggae, ersetzen Lindenbergs Text durch eigene Worte. Oder: Einer der meist gespielten englischen Popsongs auf der Welt beginnt auf einmal mit "Gestern war’s / die Menschheit fliegt auf den Mars…". Eine sehr freie Übersetzung von Paul McCartneys "Yesterday". Aber sehr gekonnt. Auch wenn die Abendsonne die Szenerie in mildes Licht tauchte, war Corona stets präsent: "Wir achten auf die Abstandsregeln, die Tische stehen weiter als üblich auseinander, wir putzen und desinfizieren unser Mobiliar regelmäßig," beschreibt Elke Schmälzle ihre Maßnahmen. Zum Glück sei die Veranstaltung im Freien, da falle der Mundschutz weg. Ihr Publikum bestehe derzeit sehr viel aus Bayern und Schwaben, die beiden südlichen Bundesländer hätten noch Pfingstferien. Bei allen Besuchern habe sie die Sehnsucht nach Normalität festgestellt, der Wunsch, endlich wieder etwas unternehmen zu können. "Dazu bietet sich die Sommerbühne ja an", sagt Ilja Rudat.