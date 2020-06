Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg Seit gut drei Monaten – unabhängig von der Corona-Pandemie – gibt es in Neuhardenberg eine Ausgabestelle der Tafel. Der gleichnamige Verein aus Bad Freienwalde hat im Kita-Haus II eine Zweigstelle zur Ausgabe von Lebensmitteln eingerichtet. Die Nutzung des Raumes im Erdgeschoss war als Übergangslösung gedacht – doch nun ist der Umzug in die Villa Waldfrieden geplatzt.

Da das Kita-Haus II nur bis Juni genutzt werden darf, drängte das Tafel-Team schon im April auf eine langfristige Lösung: die Villa Waldfrieden (Karl-Marx-Allee 1). Dort soll eine Begegnungsstätte entstehen, nicht nur zur Ausgabe von Lebensmitteln, sondern auch für Non-Food-Produkte. Eingerichtet werden soll zudem ein Küchenbetrieb, um Essen anzubieten. Um das Haus umzubauen, hoffte man auf Material-Spenden von Firmen der Region. Manpower habe man dank des Tafelverbundes genug. Helfer werden aber weiterhin gesucht. Dazu wollte man auch eine Info-Veranstaltung in der Villa Waldfrieden machen.

In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Neuhardenberg stand der Beschluss zum Stellen des Antrags auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung zur Errichtung der Tafel in der Villa Waldfrieden beim Landkreis auf der Tagesordnung. Damit verbunden sollte das Amt ein Planungsbüro beauftragen, alle entsprechenden Unterlagen zu erstellen. Doch dazu wird es nicht kommen. Die Villa Waldfrieden ist derzeit formal ein Wohnhaus. Um darin auch noch eine Tafel zu betreiben, muss die Nutzung des Gebäudes auf Gewerbe umgestellt werden. Das bräuchte zusätzliche Nachweise und Pläne. Auch hat die Sewoba als Wohnungsverwalter angekündigt, dass bei der Errichtung einer Tafel im Objekt die Verwaltung sofort außerordentlich gekündigt wird, weil man aus steuerrechtlichen Gründen nur Wohnungsbauten verwaltet. Da das Amt die Verwaltung nicht übernehmen kann, wurden Anfragen bei anderen Verwaltern eingeholt. Drei zeigten Interesse – aber die Kosten für die Wohneinheit und die Gewerbeeinheit würden sich für die Gemeinde deutlich erhöhen.

Sechsstellige Bausumme

Doch nicht nur dieser Aspekt brachte das Vorhaben zum Kippen. Wegen des Umbaus für Gewebe hat sich schon ein Planer von Pro3 im Gebäude umgesehen. "Wenn wir nur einen Stein anfassen ohne Umwidmung, wird es richtig teuer", berichtete Bürgermeister Mario Eska. Die Wohnung oben habe keinen eigenen Zugang, auch gebe es zum Tafel-Raum keinen barrierefreien Zugang. Die Decken für den Laden seien zu gering, die Wasserleitungen marode, Feuchtigkeit im Mauerwerk. Umbaukosten im sechsstelligen Bereich kämen laut des Planers auf die Gemeinde zu. "Dies ist unverhältnismäßig zum Erfolg. Wir sollten von dem Objekt die Finger lassen und gucken, wo wir die Tafel unterbringen können", so Eska, der dafür auch schon zwei neue, nicht weiter benannte Ideen hat. Erstmal bleibe die Tafel nun im Kita-Haus II. "Es braucht eine Alternative, denn der Bedarf ist da. Die Tafel wird gut angenommen", fügte der Abgeordnete Heiko Schlotte an. Wegen der hohen Baukosten waren auch Bau- und Finanzausschuss gegen die Errichtung der Tafel in der Villa Waldfrieden. Der Gemeinderat lehnte den Beschluss dazu schließlich einstimmig ab.